Aby osiągnąć cel, musisz zdecydować, czy jest on wart Twojego wysiłku

Miej świadomość potencjalnych trudności

Dr Gabriele Oettingen, profesor psychologii na Uniwersytecie Nowojorskim, twierdzi, że samo pozytywne myślenie nie wystarczy. Lata badań wykazały, że chęć realizacji zbyt wielkich planów może przynieść mizerne efekty.



Aby pomóc ludziom uporać się z trudnościami, obmyśliła strategię zwaną „Wish, Outcome, Obstacle, Plan” (cel, efekt, przeszkoda, plan), w skrócie WOOP. Najpierw ustal ważny dla siebie cel, który jest możliwy do zrealizowania – na przykład wyeliminowanie spożywania alkoholu podczas weekendów. W kolejnym kroku wyobraź sobie efekt i to, w jaki sposób wpłynie on na Twoje życie. Może zaczniesz lepiej sypiać lub będziesz mieć więcej energii? Następnie zastanów się nad potencjalną przeszkodą, jaka może utrudnić realizację Twojego celu. Oettingen radzi zajrzeć w głąb siebie i zadać sobie pytanie: „Jaka część mojej osobowości może stanowić problem w osiągnięciu celu?” Może to być jakaś emocja, irracjonalny pogląd lub zły nawyk. Wypijanie lampki wina do obiadu mogło stać się takim właśnie nawykiem. Na koniec zastanów się, co możesz zrobić, aby pokonać tę przeszkodę, i przygotuj plan działania: „Jeśli mam ochotę na wino do obiadu, zamiast tego napiję się wody smakowej lub kombuczy”.



„Pozytywne fantazjowanie sprawia, że ludzie czują się, jakby już osiągnęli swój cel, co podkopuje ich motywację” – wyjaśnia Oettingen. „Świadomość potencjalnej przeszkody doda im energii, a przygotowany wcześniej plan działania da im narzędzia do jej pokonania. Gdy przeszkoda rzeczywiście się pojawi, od razu będziemy wiedzieli, jak zareagować, by nie utrudniać realizacji swojego marzenia”.



Najważniejsze to pamiętać, że ustanowienie sobie mniej podniosłego, a łatwiejszego w realizacji celu, to żaden wstyd. Lepiej osiągnąć mniejszy sukces na początku, co pomoże nam na drodze do realizacji większego, który będzie wymagał od nas więcej wysiłku.