Aby osiągnąć cel, musisz zdecydować, czy jest on wart Twojego wysiłku

Stawianie sobie wzniosłych celów, jak przebiegnięcie maratonu, 30-dniowa dieta czy opanowanie stania na rękach, może być niezwykle ekscytujące. Choć na początku drogi do realizacji celu jesteśmy pełni ambicji, z czasem nawet największa motywacja może wygasnąć. Dlaczego? Nowe badania pokazują, że niejednokrotnie praca, jaką musimy włożyć w powodzenie naszych zamiarów, przewyższa wartość celu samego w sobie.



„Gdy podejmujemy jakiś wysiłek, musimy pamiętać, że istnieje znacząca różnica pomiędzy wybraniem celu, a jego realizacją” – mówi dra Agata Ludwiczak, która prowadzi badania psychologiczne na Queen Mary University of London. „Wybierając opcje, które wymagają od nas dużo wysiłku, skupiamy się na czekającej nas nagrodzie, ale tak naprawdę dopiero podczas realizacji konkretnego zadania widzimy, jak dużo pracy nas ono kosztuje”. Co tłumaczy, dlaczego zapisujemy się na półmaraton, zamiast najpierw zaliczyć bieg na 10 km – chęć pochwalenia się swoimi osiągnięciami może wpłynąć na naszą ocenę sytuacji.



Badania dr. Ludwiczak składały się z dwóch etapów i zostały opublikowane w czasopiśmie Behavioural Brain Research. W pierwszym etapie badani mieli do wyboru dwa rodzaje zadań – każde z nich wymagało od nich różnej ilości wysiłku i było inaczej nagradzane. Łatwiejsza opcja oznaczała zdobycie mniejszej ilości pieniędzy, a trudniejsza – odpowiednio większej. W drugim etapie badani próbowali ukończyć zadanie, które wybrali wcześniej. Badacze zauważyli, że osoby biorące udział w badaniu wybrały opcję z nagrodą o większej wartości pieniężnej. Na drugim etapie zmieniły jednak swoje podejście o 180 stopni i skupiły się przede wszystkim na wysiłku, który musiały podjąć w danym momencie bez względu na to, czy miały zdobyć nagrodę, którą wybrały na początku czy nie.



„Nasze badania pokazują, że nieważne, czy Twoim celem jest przebiegnięcie 5 km czy maratonu, podczas każdego treningu Twój mózg skupia się tylko na pracy, jaką musimy wykonać tego konkretnego dnia” – mówi dra Ludwiczak. „Jeśli wysiłek okaże się dla Ciebie za duży, jest duże prawdopodobieństwo, że zrezygnujesz, nawet jeśli nagroda jest wyjątkowa atrakcyjna”.



W przypadku tego badania nagrodą było tylko kilka dolarów, więc stawka nie była zbyt wysoka, ale co jeśli w grę wchodzi realizacja Twojego największego marzenia, jak np. zdobycie szczytu wymagającej góry lub udział w Ironmanie? Czy należy porzucić marzenia o sięgnięciu gwiazd? Niekoniecznie. Ale zanim zobowiążesz się do czegoś, musisz wiedzieć, na co się tak naprawdę piszesz. Dzięki temu unikniesz wątpliwości i prawdopodobnej porażki. Oto wskazówki, jak to zrobić.