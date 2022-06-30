Jak długi powinien być trening?

Jeśli chodzi o treningi kardio, krótkie treningi prawdopodobnie nie będą w stanie zastąpić pełnych sesji. Badania pokazują, że do wyrobienia sprawności aerobowej ciało potrzebuje długotrwałego wysiłku, a tego nie są w stanie zapewnić nawet trzy 10-minutowe serie ćwiczeń rozproszone w ciągu dnia. „W przypadku długich okresów regeneracji tętno podnosi się na chwilę i relatywnie szybko wraca do normalnego stanu” – mówi dr Martin Gibala, profesor na Uniwersytecie McMastera w Ontario, autor wspomnianych wcześniej badań, „Rozkładanie takiego wysiłku na cały dzień nie jest więc zbytnio efektywne”.



Mimo że takie krótkie ćwiczenia nie stanowią alternatywy dla treningu kardio, badania pokazują, że w dłuższej perspektywie mogą one zwiększyć siłę mięśni oraz ich funkcjonalność, a także polepszyć ogólny stan zdrowia. Według naukowców z Nowej Zelandii sześć intensywnych 1-minutowych aktywności wykonywanych krótko przed posiłkiem pozwala kontrolować poziom cukru skuteczniej niż jedna 30-minutowa sesja. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że intensywne interwały lepiej regulują wrażliwość insulinową.



Według badania przeprowadzonego na University of Mississippi wykonywanie ćwiczenia polegającego na jednokrotnym podniesieniu naprawdę dużego ciężaru pozwala zwiększyć siłę w takim samym stopniu jak wykonanie czterech serii składających się z od ośmiu do 12 powtórzeń. Prawdopodobnie powodem jest to, że mięśnie obciążane są takim samym ciężarem, ale w inny sposób.



„Jeśli chodzi o ćwiczenia oporowe, krótkie sesje treningowe mogą dać takie same korzyści jak dłuższe” – mówi Gibala, który sam korzystał z tej metody, aby zadbać o formę, gdy nie mógł chodzić na siłownię. W przypadku ćwiczeń na siłę, jeśli tylko podnosisz takie same ciężary, ciało nie dostrzeże różnicy pomiędzy treningiem wykonanym na raz a treningiem rozbitym na cały dzień.