Jak długi powinien być trening?

Wliczają się w to wszystkie superkrótkie treningi, od jednej serii składającej się z jednego ćwiczenia po kilka szybkich serii kilku ćwiczeń. Codzienny ruch należy jednak do osobnej kategorii. Krótko mówiąc, kilka wbiegnięć po schodach się liczy, a wjazd windą nie.



Do niedawna oficjalne poradniki z ćwiczeniami w krajach takich jak m.in. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zalecały dorosłym ćwiczenie przez przynajmniej 150 minut tygodniowo w seriach trwających co najmniej 10 minut, niezależnie od tego, jak intensywne by były. Ta 10-minutowa zasada została jednak unieważniona za sprawą ogromnej ilości danych, według których każda chwila ćwiczeń jest korzystna.



„Nie udało nam się znaleźć żadnych dowodów na to, że należy ćwiczyć co najmniej 10 minut. Ćwiczenia rozproszone na cały dzień również są korzystne dla zdrowia” – mówi dr William E. Kraus, dyrektor zespołu ds. analizy danych medycznych w Center for Living na Duke University, który zajmował się badaniem długotrwałych skutków krótkich aktywności.