Biegaj dla zdrowia i silnego serca

Zgodnie z najnowszymi badaniami czasopisma PNAS tak jak mózg ma na celu przekazywać informacje, które pozwalają mu się uczyć i rozwijać, tak serce ma za zadanie dostosowywać się do ruchu i jego intensywności. Badacze porównali budowę serca szympansów z budową serca ludzi prowadzących siedzący tryb życia, północnoamerykańskich farmerów, biegaczy długodsytansowych i obrońców futbolowych.



Odkryto, że tylko u ludzi lewa komora serca, czyli ta, która pompuje krew do reszty ciała, jest cieńsza i wydłużona, co ułatwia mięśniowi sercowemu zwiększanie swoich rozmiarów. Większa lewa komora serca, jak wykryto u biegaczy długodystansowych oraz w ograniczonym stopniu u farmerów (którzy sporo chodzą), zwiększa wydajność serca, co przekłada się na pompowanie większej ilości krwi na każde uderzenie. Ułatwia to jego pracę, co przekłada się na lepszą kondycję podczas trenowania i wykonywania codziennych obowiązków.



U osób, które nie prowadzą regularnej aktywności, zaobserwowano zupełnie inne zmiany: serce zmienia swoją strukturę, by pompować krew przez skurczone naczynia, mówi współautor artykułu dr Daniel Lieberman, profesor ludzkiej biologii ewolucyjnej na Uniwersytecie Harvarda. Ściany serca stają się grubsze i sztywniejsze, przez co narząd ten musi wykonać cięższą pracę. Tak było w przypadku obrońców futbolowych, którzy częściej trenują siłowo niż biegają na dystans, oraz małp, które nie ewoluowały do tego stopnia, co ludzie, by pozostawać w nieustannym ruchu. Dotyczy to też osób prowadzących siedzący tryb życia, dla których zmiany te mogą skutkować wyższym ciśnieniem krwi.