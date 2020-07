Podcast Trained: proste nawyki, wielkie zmiany

Nikt nie rodzi się mistrzem. Na ten tytuł trzeba sobie zapracować. Tą myślą kierują się twórcy podcastu Nike „Trained”, w którym opowiadają o nowościach w dziedzinie fitnessu. Dzięki nim możesz osiągnąć lepsze wyniki jako sportowiec i trener. Posłuchaj audycji, aby poznać innowacje, ciekawostki i trendy, o których opowiedzą eksperci ze świata sportu.



Do udoskonalenia siebie wystarczą drobne, ale stałe zmiany. Tak radzi BJ Fogg, specjalista od behawiorystyki, kierownik pracowni Behavior Design Lab na Uniwersytecie Stanforda i autor bestselleru „Tiny Habits: The Small Changes that Change Everything”. W dzisiejszym odcinku BJ rozmawia z Ryanem o swoich badaniach, analizach konkretnych przypadków i podejściu do wprowadzania zmian w zachowaniu. Posłuchaj podcastu i dowiedz się, jak Metoda drobnych nawyków pomoże Ci poprawić wiele aspektów Twojego życia – od treningów po ogólne poczucie zadowolenia.