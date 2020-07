Skakać wyżej, biegać szybciej i osiągać lepsze rezultaty

„Powięź przypomina dynamiczną, ciągłą plastikową folię, która dzieli, odgradza i skupia ruch, a także umożliwia wspólne działanie mięśni, nerwów, naczyń krwionośnych i organów” – wyjaśnia dr Rebecca Pratt, profesorka anatomii w Oakland University William Beaumont School of Medicine. „Rodzaje powięzi to m.in. ścięgna, torebki stawowe, więzadła i śródmięśniowa tkanka łączna” – dodaje Schleip.



Ścięgna mają falistą strukturę zwaną falistymi włóknami kolagenowymi. „Im więcej falistych włókien kolagenowych w ścięgnie, tym więcej energii jest w stanie pomieścić” – wyjaśnia Schleip. Dobrze widać to na przykładzie biegania. Gdy stopa dotyka podłoża, angażujesz ścięgno Achillesa, a faliste włókna kolagenowe w ścięgnie prostują się, aby przechować energię kinetyczną. Gdy wybijasz się z podłoża, włókno wraca do poprzedniej postaci. Właśnie to odbicie pcha Cię do przodu. Im więcej energii może przechować ścięgno, tym większą zapewnia sprężystość.



„Badania z udziałem zwierząt pokazały, że po trzech miesiącach regularnego biegania można zaobserwować wzrost falistych włókien kolagenowych” – mówi Schleip. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku ćwiczeń na siłę, które zwiększają mięśnie, można zwiększyć liczbę falistych włókien kolagenowych w ścięgnach, a także zdolność powięzi do dodawania energii.



Bieganie to nie jedyny sposób na zwiększenie zdolności powięzi do przechowywania energii kinetycznej. „Ludzie wykonujący ćwiczenia pliometryczne (skakanie) chcą, aby ich mięśnie mniej się kurczyły i wydajniej przechowywały energię” – mówi Schleip. Dzieje się tak, ponieważ, gdy skaczesz, powięź gwałtownie kurczy się i rozciąga, co buduje faliste włókna kolagenowe. Według badań po trzech miesiącach regularnych ćwiczeń pliometrycznych (eksperci zgadzają się co do tego, że powinny być wykonywane co 48 godzin) ścięgna mają więcej falistych włókien kolagenowych i zapewniają lepsze odbicie. Nawet kilka 10-sekundowych serii skoków pogo wykonywanych kilka razy w tygodniu będzie miało pozytywny wpływ na tkankę.



Oto trzy kolejne sposoby, które pozwolą Ci popracować nad falistymi włóknami kolagenowymi i zadbać o zdrowie powięzi.