Jak zwiększyć swoją szybkość?

Strategiczne przekąski

Nie ma żadnego magicznego jedzenia, które zwiększy Twoją szybkość (szkoda, wiemy). Jednak zjedzenie mieszanki białka i węglowodanów, takiej jak jajko na twardo i kawałek owocu, na godzinę przed biegiem, treningiem lub meczem, na pewno nie zaszkodzi. „Białko pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi i zapobiega niechcianym uszkodzeniom mięśni, natomiast węglowodany zapewniają łatwo dostępne paliwo, dzięki czemu nie biegasz z pustymi lub wczorajszymi zapasami glikogenu, które nie są tak wydajne” – mówi dr Ryan Maciel, główny trener ds. odżywiania w Precision Nutrition. Takie połączenie doda Ci energii, która pozwoli Ci nie tylko zwiększyć szybkość, ale również ją utrzymać.



Napoje, takie jak kawa czy herbata, są równie skuteczne. „Kofeina stymuluje umysł, co przekłada się na większą uważność i pozwala biegać szybciej. Niektóre badania pokazują też, że kofeina obniża poziom subiektywnego odczucia wysiłku” – mówi Maciel. Kofeina pomogła doświadczonym biegaczom amatorom przebiec podczas testów dystans 5 km o 1% szybciej – tak wynika z badania opublikowanego w magazynie „Journal of Science and Medicine in Sport”. W sporcie, w którym liczy się każda sekunda, to całkiem sporo. Maciel poleca wypicie około 3 miligramów kofeiny na 1 kg masy ciała godzinę przed wysiłkiem (w przypadku osoby ważącej 70 kg będzie to około 210–225 miligramów kofeiny, czyli około dwóch filiżanek kawy).



Nie przepadasz za kawą? Postaw na sok z buraka. Biegacze, którzy wybrali ten napój, przebiegli 5 km szybciej o 1,5% – wynik jednego badania. Natomiast według innego, mniejszego badania picie soku z buraka przez siedem dni poprzedzających bieg zwiększa szybkość podczas sprintów. „Sok z buraka jest bogaty w azotany” – wyjaśnia Maciel – „które, jak wynika z badań, polepszają krążenie krwi, poprawiają funkcjonowanie płuc i wzmacniają kurczenie się mięśni”. Każdy z tych elementów ma kluczowe znaczenie dla szybkości.