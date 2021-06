Porady ekspertów, jak na stałe wpoić sobie nawyki

1. Kumulowanie nawyków

Co to jest: łączenie nowego zachowania z czymś, co już robisz regularnie.

Dlaczego to działa: „łącząc coś, co chcesz zacząć robić (używanie nici dentystycznej), z czymś, co już robisz regularnie (mycie zębów), wykorzystujesz istniejącą wskazówkę, co sprawia, że płynnie włączasz nowe zachowanie do swojej rutyny” – tłumaczy Lee. Działa to o wiele lepiej niż staranie się, aby wykonywać daną czynność za każdym razem, gdy o niej pomyślisz (a korzystanie z nici dentystycznej pewnie rzadko przychodzi Ci do głowy).

Jak to działa: „usiądź na 20 minut i zacznij spisywać wszystkie czynności, które wykonujesz każdego dnia. To praktycznie wszystko” – wyjaśnia Lee. To ćwiczenie powinno pokazać Ci, że nie brakuje Ci zachowań, które możesz połączyć z nowymi.

„Następnie wybierz jedno, które wiąże się z nowym zachowaniem, które chcesz wprowadzić do swojego repertuaru” – mówi Gardner. Jeśli Twoim celem jest lepsze nawodnienie, możesz dołączyć picie szklanki wody do sprzątania w kuchni – zlew i lodówka będą w pobliżu, więc nie powinno być trudno.

Uwaga: ważne, aby dokładnie sprecyzować, gdzie umieścisz swój nowy nawyk. Lepiej zadecydować, że będziesz wypijać szklankę wody po „wytarciu stołu” lub „włożeniu ostatniego naczynia do zmywarki” niż po prostu podczas „sprzątania kuchni”. „Jeśli boisz się, że o tym zapomnisz, zapisz swoje zamiary (czysty stół = H2O) na karteczce i umieść ją w miejscu wykonywania danej czynności” – radzi Gardner.