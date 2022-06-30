Porady ekspertów, jak na stałe wpoić sobie nawyki

Co to jest: poleganie na wewnętrznej motywacji, która pozwala wykształcić w sobie pożądane zachowanie.



Dlaczego to działa: w niektóre dni po prostu czujesz, że zadanie Cię przerasta. „To jeden z powodów, dla których eksperci odradzają polegać tylko na motywacji podczas pracy nad nawykami” – mówi Lee. „Jeśli jednak chcesz iść w tę stronę, najlepszą motywacją będzie motywacja, która pochodzi z Twojego wnętrza” – wyjaśnia Gardner.



Ogromną częścią motywacji wewnętrznej według Gardnera jest radość. Jeśli wybierzesz zachowanie, które sprawia Ci przyjemność – i skoncentrujesz się na tym, co najbardziej w nim lubisz – cały proces nie będzie dla Ciebie niczym męczącym.



Oczywiście w przypadku niektórych nawyków ciężko będzie znaleźć coś przyjemnego. Niektórzy ludzie nie lubią rozgrzewek przed ćwiczeniami, ale nie chcą odnosić kontuzji. Wszystkim nam zdarza się mieć ochotę na to, co sprawia nam przyjemność. W takich sytuacjach warto odwołać się do kolejnego elementu budującego motywację wewnętrzną – do tożsamości.



„W przypadku znajdowania motywacji do wykonania pewnych czynności ogromną rolę odgrywa to, jak siebie postrzegamy” – mówi Lee. Jeśli uważasz się za joginkę, masz mniejsze szanse na to, że cały poranek przeleżysz w łóżku – nawet w ciężki dzień.



Jak to działa: naturalną strategią jest wybór nawyku, który sprawia nam przyjemność. Nie znosisz smaku jarmużu, a chcesz jeść więcej zieleniny? Wybierz warzywo, które Ci smakuje.



„Jeśli chcesz, by tożsamość była Twoją tajną bronią, stwórz w głowie swój wizerunek, do którego chcesz dążyć” – radzi Lee. Jeśli chcesz się mniej stresować, Twoją nową tożsamością będzie „wyluzowana i zrównoważona osoba”. Gdy więc podejmujesz decyzje dotyczące zachowań, które chcesz w sobie wykształcić, świadomie wybierasz takie, które są zgodne z wyluzowanym zachowaniem, na którym Ci zależy. A więc: „medytuję wieczorami” lub „w niedzielę biorę gorącą kąpiel”.