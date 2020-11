Proste sposoby, by przestać jeść pod wpływem stresu

Jeśli regularnie jesz, by zagłuszyć lub stłumić emocje, możesz znaleźć się w tarapatach. Zdaniem Taitz i Scott-Dixon stres jest jednym z czynników, które w największym stopniu za to odpowiadają. Dotyczy to zwłaszcza takich momentów, w których nie możesz skorzystać z typowych dla siebie sposobów rozładowania stresu (np. oglądania meczu ze znajomymi lub udziału w zajęciach jogi w niedzielę rano). „Jedzenie to błyskawiczna ucieczka, która jest zawsze dostępna” – wyjaśnia Taitz. „Przynosi jednak tylko chwilową ulgę. Po jedzeniu stres wraca, a na dodatek czujesz złość z powodu zjedzenia całej paczki czipsów”.



Przejedzenie i poczucie winy to nie wszystko. Regularne jedzenie dla poprawy humoru może się skończyć znaczącym wzrostem wagi. Natomiast poczucie, że nie jesteś w stanie kontrolować tego, co jesz, może doprowadzić do efektu domina i sprawić, że nie stracisz motywację do regularnych ćwiczeń i porządnego wysypiania się.