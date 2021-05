Zdaniem ekspertów: 5 wskazówek dotyczących radzenia sobie z zachciankami żywieniowymi

1. Jak najczęściej jedz dobrze



Gdy regularnie mamy do czynienia z jedzeniowymi zachciankami, często są one komunikatem od ciała: „nie otrzymuję tego, czego potrzebuję”. W takim przypadku warto poważnie porozmawiać ze sobą, aby określić, z czym naprawdę mamy do czynienia. „Być może naprawdę brakuje Ci jakiegoś składnika odżywczego, co sprawia, że ciało ma wrażenie, że potrzebuje tego lub innego produktu do przetrwania” – mówi Haysbert. Skup się na zbilansowanej diecie zawierającej węglowodany, zdrowe tłuszcze i białka. Postaw na jak najmniej przetworzone produkty, a jeśli nadal masz problem z nieustannym łaknieniem, być może warto porozmawiać z dietetykiem.



2. Śpij więcej



„Sen to najlepszy regulator metabolizmu” – tłumaczy Scott-Dixon. Według niektórych badań za krótki sen może zwiększać aktywność tego hedonistycznego systemu, co przekłada się na większy apetyt i prowadzi do przejedzenia. Staraj się przesypiać odpowiednią liczbę godzin (co najmniej siedem, jak radzą eksperci), aby zadbać o równowagę metabolizmu i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia jedzeniowych zachcianek.



3. Nie zajadaj się zamiennikami



Jeśli walczysz z ochotą na czipsy, starając się zastąpić je paskami warzyw, następnie preclami, ale i tak kończysz z ręką w paczce tych chrupiących przysmaków, to wiesz, że sięgnięcie po nie od razu zaoszczędziłoby Ci stresu i kalorii. „Często tak właśnie się dzieje, ponieważ staramy się jakoś »obejść« nagrodę, której pragnie nasz mózg” – tłumaczy Haysbert. „Odpuść sobie te męczarnie i po prostu zjedz to, o czym nie możesz przestać myśleć. Nie zapominaj jednak o kolejnym kroku”.





4. Traktuj się ze szczerością



Cała ta walka tego, co potrzebne, z tym, na co mamy ochotę… Aby się w niej odnaleźć, musisz całkowicie szczerze odpowiadać sobie, czy danie, które masz na oku, spełnia wszystkie kryteria. „W tym celu zwolnij, w pełni smakuj to, co jesz, i oceń w czasie rzeczywistym, na ile spełnia ono Twoje oczekiwania” – radzi Scott-Dixon. Zdecyduj, czy bliżej mu do oceny 4 lub 5 w skali 1–5 czy raczej do 2 lub 3. Jeśli prawdą jest to drugie, odłóż to, co zostało na talerzu, i wstań od stołu (i zapamiętaj ten moment na przyszłość). Jeśli jednak oceniasz je wysoko, delektuj się każdym kęsem. „Pamiętaj, to zupełnie naturalne, że chcemy jeść pyszne jedzenie” – mówi Haysbert.





5. Poszerz swoje żywieniowe horyzonty



„Warto wspomnieć, że wytyczanie sobie wielu zasad, zabranianie sobie jedzenia wybranych produktów czy stresowanie się z powodu jedzenia jest nieludzkie i nie ma nic wspólnego z traktowaniem siebie z czułością” – mówi Haysbert. „Nagłe pragnienia nachodzą nas o wiele rzadziej, jeśli mamy zróżnicowaną dietę, ponieważ nasze ciała otrzymują różnorodne składniki odżywcze pochodzące z różnych źródeł” – dodaje. „Naturalne jest również to, że mamy ochotę na rzeczy, których staramy się unikać. Skup się więc raczej na wszystkich rzeczach, które możesz jeść bez żadnych obaw (np. na sałatce z mnóstwem warzyw i dużą ilością białka zamiast na jednym źródle białka i dwiema przystawkami), i poszerz swoje menu o nowe zdrowe dania” – sugeruje.



Wspominamy o tym na wszelki wypadek: „zróżnicowana dieta” nie oznacza jedzenia czekolady, lodów, frytek, pizzy i ciastek przy jednym posiedzeniu. Jeśli jednak ulegniesz takiej pokusie, ból brzucha, który niechybnie nadejdzie, sprawi, że minie Ci ochota na takie uczty.