Zdaniem ekspertów: 5 wskazówek dotyczących radzenia sobie z zachciankami żywieniowymi

Mówiąc wprost, łaknienie to nagła i paląca potrzeba, by coś zjeść – zwykle, by zjeść tego dużo. Zazwyczaj w grę wchodzą potrawy, które nie wzbudziłyby entuzjazmu u Twojego trenera personalnego, instruktora na siłowni ani lekarza. „Takie pragnienie często pojawia się, gdy jesteśmy głodni, a więc gdy nasz poziom cukru i energii jest niski. To prosta recepta na sięgnięcie po jedzenie pod wpływem impulsu” – mówi Katherine Haysbert, dyplomowana konsultantka żywieniowa i szefowa kuchni naturalnej. Taka sytuacja może się jednak przydarzyć również wtedy, gdy jesteśmy najedzeni. (Zdarzyło Ci się kiedyś zjeść ogromny kawałek czekoladowego ciasta, mimo że w Twoim brzuchu właśnie znalazły się zupa, sałatka i kanapka? No właśnie).



Uleganie takim zachciankom powoduje u nas uczucie, że tracimy kontrolę, i w pewnym sensie tak właśnie jest. W naszych ciałach znajduje się hedonistyczny system poszukiwania przyjemności. „Obok apetytu to właśnie on wpływa na to, że podejmujemy decyzje dotyczące jedzenia, kierując się »nagrodą«, którą są pewne produkty” – wyjaśnia dra Krista Scott-Dixon, dyrektorka programowa w Precision Nutrition.



Choć takie pragnienia mają swoje korzenie w fizjologicznej potrzebie odżywiania (przypomnij sobie, jak ominęło Cię śniadanie, a po kilku godzinach kanapka była dla Ciebie warta każdych pieniędzy), większość z nich jest psychologicznie związana z tym, co Scott-Dixon nazywa „emocjonalnym znieczuleniem”, czyli poczuciem komfortu, które zapewniają niektóre potrawy. Innymi słowy, ciastka same w sobie są przepyszne, ale liczy się też ich nostalgiczny potencjał, który przypomina nam, jak piekliśmy je w dzieciństwie.