Jak lepiej dbać o siebie

Czy kiedy słyszysz słowo „samoopieka”, w głowie pojawiają Ci się obrazy kąpieli z bąbelkami i maratony filmowe pod kocem obciążeniowym? Jeśli tak, to nie jesteś w błędzie, ale coś może Ci umykać. „Samoopieka to codzienne i konsekwentne dbanie o swoje dobre samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, aby zawsze móc dawać z siebie to, co najlepsze” – mówi dr Theresa Melito-Conners, ekspertka w dziedzinie samoopieki, konsultantka w dziedzinie edukacji i pisarka z Massachusetts. Jeśli pod każdym względem jesteś w szczytowej życiowej formie, to lepiej radzisz sobie z wszelkimi przeciwnościami losu.



W samoopiece nie chodzi tylko o rozpieszczanie siebie. Może ona też polegać na robieniu czegoś nieprzyjemnego, co jednak przynosi korzyści (np. pójście do dentysty) lub dawaniu sobie dokładnie tego, czego potrzebujemy w danej sytuacji (np. zrobienie przerwy na drugie śniadanie) – mówi Ellen Bard, członki Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego i autorka książki This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. W każdym razie samoopieka ułatwia ładowanie akumulatorów, a tym samym sprawia, że można z pełnym zaangażowaniem wrócić do pracy, treningu oraz do relacji z innymi – mówi Bard. Zamiast marnować czas i energię na wymuszony odpoczynek, lepiej wzmocnić się wewnętrznie, aby skutecznie rozwiązywać czekające problemy. To jest jak dodawanie brakującego puzzla zamiast łączenia ze sobą wielu niepasujących do siebie elementów w nadziei, że coś z tego wyjdzie.



Aby skutecznie o siebie zadbać, trzeba najpierw dobrze siebie poznać, mówi Bard. „To, co jest właściwe dla jednej osoby, nie musi takie być dla innej, a co służy nam dziś, wcale nie musi nam służyć kiedy indziej” — dodaje. „Samoopieka to nawiązywanie kontaktu ze sobą na głębszym poziomie oraz wsłuchiwanie się w potrzeby swojego serca, umysłu i ciała”.



Najważniejsze, by dbać o swoje aktualne potrzeby. Jeśli właściwie do tego podejdziesz, będziesz rwać się do osiągania swoich celów. Skorzystaj z tego poradnika, który został opracowany na podstawie źródeł fachowej wiedzy.