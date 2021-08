Jak lepiej dbać o siebie

Czy kiedy słyszysz słowo „samoopieka”, w głowie pojawiają Ci się obrazy kąpieli z bąbelkami i maratony filmowe pod kocem obciążeniowym? Jeśli tak, to nie jesteś w błędzie, ale coś może Ci umykać. „Samoopieka to codzienne i konsekwentne dbanie o swoje dobre samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, aby zawsze móc dawać z siebie to, co najlepsze” – mówi dr Theresa Melito-Conners, ekspertka w dziedzinie samoopieki, konsultantka w dziedzinie edukacji i pisarka z Massachusetts.



W samoopiece nie chodzi tylko o rozpieszczanie siebie. Może one też polegać na robieniu czegoś nieprzyjemnego, co jednak przynosi korzyści (np. pójście do dentysty) lub dawaniu sobie dokładnie tego, czego potrzebujemy w danej sytuacji (np. zrobienie przerwy na drugie śniadanie) – mówi Ellen Bard, członki Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego i autorka książki This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. To ułatwia doładowanie akumulatorów, aby móc z pełnym zaangażowaniem wrócić do pracy, treningu oraz do relacji z innymi – mówi Bard. Zamiast marnować czas na wymuszony odpoczynek, lepiej wzmocnić się wewnętrznie, aby skutecznie rozwiązać czekające problemy. To jest jak dodanie brakującego puzzla zamiast połączenia wielu niepasujących do siebie elementów w nadziei, że coś z tego wyjdzie.