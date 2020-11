Jak czytać etykiety produktów spożywczych

1. Przyjrzyj się przedniej części opakowania.

Przednia część opakowania to zwykle miejsce na reklamę. Firma wykorzystuje tę przestrzeń, by coś Ci sprzedać, a nie udzielić Ci konkretnych informacji. Pojęcia takie jak „organiczny” czy „dobre źródło” rzeczywiście podlega konkretnym restrykcjom i definicjom, ale słowa takie jak „naturalny” czy „wykonany z prawdziwych X lub Y” mogą już nas wprowadzić w błąd.



Oczywiście takie sformułowania mogą wpływać na to, że zaczynamy postrzegać produkt jako dobry dla naszego zdrowia. Nawet jeśli rzeczywiście taki jest, nie zawsze idzie to w parze z jego jakością odżywczą – tak wynika z badania przeprowadzonego przez „Journal of Public Policy & Marketing”. Na przykład produkt może być niskotłuszczowy lub nie zawierać glutenu, ale o to, czy akurat jest to odpowiednie dla Twojej diety, trzeba by spytać dietetyka lub lekarza. Co więcej, produkty te mimo pozornych zalet mogą mieć nie do końca dobre dla nas składniki.



Badacze nazywają ten fenomen „health halo”. Polega on na tym, że gdy widzimy produkt reklamowany za pomocą informacji o właściwościach zdrowotnych, automatycznie zakładamy, że musi on być dla nas dobry. Prawda jest jednak taka, że „im więcej takich informacji widzimy na opakowaniu, tym więcej sygnałów ostrzegawczych powinno pojawić się nam w głowie” – twierdzi Maciel. „Dla przykładu weźmy szpinak. Nie istnieje zbyt wiele sztuczek marketingowych, by go sprzedać, bo on doskonale sprzedaje się sam”.



2. Weryfikuj informacje.

Jeśli na opakowaniu jest napisane, że produkt jest bogaty w błonnik, sprawdź w tabelce wartości odżywczych, ile gramów dokładnie zawiera. Maciel uważa, że „dobre źródło” czegoś to przynajmniej 10% Twojego dziennego zapotrzebowania (w przypadku błonnika to 2,5–3 g), natomiast „wysoka ilość” lub „doskonałe źródło” oznacza 20% dziennego zapotrzebowania (czyli 5 gramów lub więcej).



Maciel radzi w następnej kolejności obejrzeć listę składników, aby sprawdzić, czy błonnik pochodzi z naturalnie występującego źródła takiego jak zboża, rośliny strączkowe, owoce i warzywa, czy z czegoś, co trudniej zidentyfikować, jak celuloza lub psyllium husk (babka jajowata), które są sztucznie dodawane do produktów, aby zwiększyć w nich poziom błonnika.



Przejrzyj w ten sposób każdą taką informację dotyczącą zdrowia. Jeśli etykieta mniej więcej potwierdza to, co widzisz na przedzie opakowania, upewnij się, że to na pewno dobry produkt. Jeśli nie, może lepiej odłóż go z powrotem na półkę – nie bez powodu producent próbuje Cię tu wprowadzić w błąd.