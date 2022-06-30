Jedzenie w sposób intuicyjny pozwala cieszyć się posiłkami

Wyobraź sobie prawdziwą żywieniową elastyczność: jesz, co i kiedy chcesz, i czujesz się z tym dobrze. To właśnie podstawa jedzenia w sposób intuicyjny.

„Osoba, która je intuicyjnie, to ktoś, kto wsłuchuje się w swój głód, nie ma wyrzutów sumienia w związku ze swoimi wyborami żywieniowymi oraz potrafi postawić przyjemność z jedzenia na pierwszym miejscu” – mówi Christy Harrison, dyplomowana dietetyczka nieuznająca diet, propagatorka jedzenia intuicyjnego i autorka książki Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating.

Osoby jedzące intuicyjnie bezwarunkowo pozwalają sobie na spożywanie dowolnych ilości tego, co chcą i kiedy chcą.

„Jeśli wygląda to według Ciebie jak totalny chaos (lub coś kompletnie nierealistycznego), weź pod uwagę, że jest to jedna z najstarszych umiejętności, które posiadasz” – mówi Harrison. „Podobnie jak głębokie oddychanie brzuchem intuicyjne jedzenie to coś, z czym się rodzimy” – dodaje. „Spójrz na małe dzieci. Chętnie jedzą różne rzeczy, a gdy mają dość, odsuwają od siebie jedzenie”.

Ta naturalna skłonność została wypaczona przez „kulturę diet”, czyli nieustanne wiadomości o tym, co powinno, a czego nie powinno się jeść.

„Kultura diet otacza kultem szczupłość, utożsamiając ją ze zdrowiem i podnosząc ją do rangi cnoty moralnej” – mówi. „Ceni gubienie wagi, zachwala pewne produkty i demonizuje inne. Na dodatek potępia ludzi, którzy nie wpisują się w ten kanon zdrowia, zwłaszcza osoby o większych rozmiarach”.