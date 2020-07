Jedzenie w sposób intuicyjny pozwala cieszyć się posiłkami

„Kultura diet wykracza poza chwilowe okresy, gdy stosujemy rygorystyczne zasady w celu zgubienia wagi, przenikając do języka, którego używamy do opisu zdrowego odżywiania” – mówi Harrison. „Porady, aby jeść naturalnie czy unikać przetworzonych produktów, mogą wydawać się rozsądne, ale nawet w tym języku widać wpływ kultury diet”.



Dla niektórych osób postępowanie zgodnie z tymi zasadami oznacza wyeliminowanie przyjemności z jedzenia, w przypadku innych może być to przyczyną wielu problemów, takich jak emocjonalne podejście do jedzenia lub obsesja na punkcie zdrowej diety. „Nieustannie zastanawiasz się, czy dane jedzenie jest wystarczająco naturalne bądź organiczne” – mówi Harrison. „Myślenie w ten sposób jest frustrujące i wyczerpujące mentalnie, a w dodatku prowadzi do tego, że ludzie mają do siebie pretensje, gdy nie udaje im się sprostać tym wymaganiom”.



Badania potwierdzają jej poglądy, pokazując, że diety i ograniczenia związane z jedzeniem nieuchronnie prowadzą do jednego: wzrostu wagi (w przełomowej pracy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles z 2007 roku naukowcy przyjrzeli się 31 badaniom podłużnym związanym z różnymi dietami. Zaobserwowali, że niezależnie od rodzaju diety większość osób powróciła do wagi sprzed stosowania diety i nie zauważyła żadnych korzyści zdrowotnych). Harrison wyjaśnia, że jeśli zabronisz sobie spożywania konkretnych produktów, będziesz mieć na nie jeszcze większą ochotę. A jeśli już złamiesz te „zasady”, z większym prawdopodobieństwem będziesz starać się zrekompensować sobie czas bez danego produktu – zarówno z biologicznych, jak i psychologicznych powodów.



W przypadku jedzenia w sposób intuicyjny możesz wyrzucić zasady do kosza – decyzje podejmujesz Ty.



„Zacznij od zwracania uwagi na to, czy i co chcesz zjeść. A gdy już jesz, kończ, gdy poczujesz, że jesteś najedzony. Po posiłku zadaj sobie pytanie, czy można było zrobić cokolwiek, aby posiłek był bardziej pożywny” – mówi Harrison. Może zdasz sobie sprawę, że gdy zjesz na lunch frytki zamiast kanapki, za godzinę poczujesz głód, a może odkryjesz, że po zjedzeniu frytek nie masz już ochoty na nic słonego, więc nie stracisz nad sobą kontroli podczas kolejnego posiłku lub jedzenia przekąski.



Może uznasz teraz, że jedynymi rzeczami, które sprawią, że poczujesz satysfakcję, są frytki i ciasto. Harrison ma świadomość tego, że większość osób przechodzi przez fazę „hulaj dusza, piekła nie ma”. „Możesz częściej sięgać po produkty, na które wcześniej sobie nie pozwalałeś, ponieważ należały do kategorii »złe jedzenie«” – podkreśla. „Mimo że ochota na te »zakazane« produkty nie mija, jest ona bilansowana przez ochotę na inne rzeczy”. Czasami będą to frytki i ciasto, a innym razem – owoce lub warzywa.



„To zdrowy balans” – mówi. Zwłaszcza gdy, tak jak w dzieciństwie, możesz intuicyjnie dostarczać swojemu organizmowi składniki odżywcze i ilości jedzenia, których potrzebuje. A co więcej, możesz czerpać z tego radość.