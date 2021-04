Zmiana nastawienia, aby mieć lepsze relacje z jedzeniem

1. Koniec z „dobre” i „złe”



Zamiast przyklejać do nieprzetworzonych i bogatych w składniki odżywcze produktów łatkę „dobrych”, a do cukierków i słonych przekąsek – „złych”, lepiej zastanowić się nad tym, co wszystkie one mają do zaoferowania. Na przykład brownie jest bardzo smaczne, jagody są bardzo smaczne oraz zawierają witaminy, antyutleniacze i minerały. „W ten sposób patrzysz na wszystko pozytywnie (nazwijmy to metodą »dobre« i »lepsze«), co pozwala Ci pofolgować sobie od czasu do czasu bez wyrzutów sumienia” – mówi Gardner. W naturalny sposób częściej skłaniasz się też dzięki temu ku zdrowszym opcjom, ponieważ dostrzegasz wszystkie ich zalety.





2. Bez porównywania



„Gdy Twój partner lub partnerka zaczynają jeść więcej warzyw, a Ty martwisz się, że w Twojej diecie jest za mało zieleniny lub gdy znajoma wrzuca zdjęcie czegoś naprawdę pysznego, a Ty myślisz sobie, że chciałabyś być taka jak ona i jeść, co Ci się podoba, przypomnij sobie, że uczestniczysz właśnie w wyjątkowej podróży do zdrowia i dobrego samopoczucia” – mówi Gardner. W innym przypadku ryzykujesz wpadnięcie w spiralę samoobwiniania się, podczas gdy tak naprawdę Twoje nawyki żywieniowe staja się coraz lepsze. „Prawdopodobnie stracisz też trochę radości, którą czujesz, gdy jesz to, na co masz ochotę, niezależnie od tego, czy jest to proteinowy shake czy miska lodów” – dodaje.





3. Jedna dobra rzecz



„Gdy patrzysz na swój posiłek i martwisz się tym, że jest bardzo kaloryczny, więc nie powinieneś go jeść, postaraj się znaleźć w nim jeden pozytyw” – radzi Newsome Georges. Powiedzmy, że Ci się spieszy i zamiast owsianki jesz na śniadanie płatki. Zamiast powtarzać sobie, że nic nie definiuje lenistwa lepiej niż sięgnięcie po przetworzone płatki, skup się na jagodach i bananach, które do nich dodałeś. Pomyśl też, że ćwiczysz podejmowanie zrównoważonych decyzji żywieniowych. „Jeśli nie dodajesz do płatków owoców, skup się na poczuciu wdzięczności za to, że masz co jeść, lub za to, jak jedzenie łączy Cię z ludźmi, dzięki którym masz je na stole” – sugeruje Newsome Georges. „Taka mentalność pomoże Ci zrobić krok w kierunku pozytywnej mowy wewnętrznej i zachęci Cię do częstszego podejmowania zdrowych decyzji” – dodaje.





4. Większa przestrzeń



Jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie „Clinical Psychological Science”, ludzie podejmują lepsze decyzje związane z jedzeniem, jeśli zwracają się do siebie w trzeciej osobie. Stosują więc taktykę nazywaną przez ekspertów „zdystansowaną mową wewnętrzną”. Psychologiczny dystans pomaga nam skupić się na tym, w jaki sposób dany produkt pomaga (lub przeszkadza) w osiągnięciu większego celu. Dzięki temu, jeśli ciastko nie jest częścią naszego planu, łatwiej jest nam z niego zrezygnować. Jeśli masz więc problem z wewnętrznym dialogiem dotyczącym jedzenia, spróbuj wypowiedzieć (po cichu) swoje imię wraz z intencją w następujący sposób: „___ je posiłki, które dodają mu/jej/im energii”.



„Możesz stworzyć jeszcze większą przestrzeń, podchodząc do swojej mowy wewnętrznej ze współczującą ciekawością” – mówi Gardner. Gdy pomyślisz, że Twoje dzisiejsze posiłki były fatalne, zakwestionuj to. „Przypomnij sobie dokładnie, co znajdowało się tego dnia na Twoim talerzu, a na pewno dostrzeżesz, że udało Ci się zjeść zalecaną porcję warzyw lub nie przesadzić z chlebem. A jeśli faktycznie było tak źle, wykorzystaj tę wiedzę i zmotywuj się do lepszych decyzji kolejnego dnia” – mówi.





Najlepsze w mowie wewnętrznej jest to, że masz nad nią całkowitą kontrolę. Zacznij stopniowo pracować nad swoją, a na pewno wyrwiesz się z tego negatywnego sposobu myślenia, który wpojono Ci w dzieciństwie. A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kolejne pokolenia nie będą miały takich problemów.