Los mejores pants de entrenamiento Nike
Guía de compra
Compra desde modelos de ajuste slim hasta otros holgados supercómodos.
Los pants de entrenamiento son un básico clave de ropa de athleisure. Son ideales para una gran variedad de actividades, desde para relajarse en casa hasta para salir de brunch con amistades: los pants de entrenamiento Nike tienen como prioridad la funcionalidad y la comodidad. ¿Lo mejor? Que también son muy lindos.
Puede que te preguntes qué cualidades hacen que los pants de entrenamiento de Nike destaquen tanto. Una de las razones de su éxito pueden ser los exclusivos materiales usados para los distintos estilos que hay disponibles. Por ejemplo, los pants Nike Sportswear Club Fleece suelen ser una opción muy popular para relajarse, mientras que los pants Nike Forward pueden servir para planes informales. Algunos estilos de joggers Nike se pueden combinar con una playera estructurada para crear un look adecuado para el trabajo.
Tanto si buscas unos pants de entrenamiento elegantes como si buscas unos cómodos con los que puedas descansar en el sofá, a continuación podrás encontrar los mejores modelos de Nike según lo que busques.
Los mejores pants de entrenamiento Nike
1. Los mejores pants de entrenamiento para mujer
Están disponibles en una gran variedad de colores y modelos, desde los clásicos joggers grises hasta otros llamativos y coloridos. Los joggers Nike Sportswear están hechos para adaptarse a estilos de vida ajetreados y de todo tipo. En esta línea de pants cómodos hay tres variedades de tejido Fleece entre las que se puede elegir.
Elige una opción con Nike Tech Fleece si buscas un estilo entallado e impecable tanto para sudar en el gimnasio como para ir de compras. Este tejido Fleece ofrece una confección térmica innovadora para mantener la calidez en el cuerpo sin añadir peso.
Para looks más llamativos, puedes optar por pants Nike Phoenix Fleece, que cuentan con diseños actuales con una serie de siluetas. Estos pants holgados tienen detalles como dobladillos cropped y puños extragrandes para jugar con el estilo.
También tenemos los pants Nike Club Fleece, que no solo tienen un look elevado y deportivo, sino que ayudan a retener el calor cuando bajan las temperaturas. Estos pants son duraderos, ligeros y suaves al tacto, y están diseñados para adaptarse a tus movimientos gracias a su ajuste y su pretina elástica.
Combínalo con: Una playera Nike Sportswear de ajuste holgado
Tanto si eliges una playera cropped como una oversized que quede por la mitad del muslo, estas playeras combinan perfectamente tanto con pants de entrenamiento de tiro alto como con pants de entrenamiento de tiro bajo. Ponte una playera larga de ajuste slim metida por dentro de tus joggers favoritos para un look más elegante o una playera holgada por fuera para un look más informal.
2. Los mejores joggers para hombre
Los joggers Nike Sportswear se pueden usar para muchas actividades. Puedes llevar pants Nike Club Fleece desde para hacer senderismo hasta para hacer recados por la ciudad. Estos pants ofrecen suavidad en la parte exterior y tienen una parte interior de tela cepillada que retiene la calidez. Puedes encontrar opciones de pants de entrenamiento clásicas en color gris.
Si buscas un look más formal, echa un vistazo a la línea Nike Sportswear Air, inspirada en el icónico calzado Nike Air. Combina los pants con una sudadera oversized para un look elegante propio de una estrella del atletismo, o con una playera y un chaleco para un look informal con un toque deportivo.
Combínalo con: Una playera Nike Sportswear para el día a día
Decídete por un look monocromático o mezcla colores y tonos para conseguir una combinación colorida. Tanto si eliges mangas cortas como si eliges mangas largas, con o sin gráfico, puedes elegir entre una gran variedad de playeras para completar el conjunto.
3. Mejores pants de entrenamiento para niños
Ayuda a los más pequeños a crear su propio estilo con varios estilos coloridos de joggers. Estas opciones de pants de entrenamiento son cómodas y están disponibles en una gran paleta de colores para que se expresen y experimenten: pueden usarlos tanto para jugar en el recreo como para ir a jugar con amigos y amigas después del colegio.
Los pants de entrenamiento Nike hechos con Nike Club Fleece, un material exclusivo conocido por su suavidad tanto en el interior como en el exterior, están diseñados para adaptarse a los movimientos de los más pequeños. En días fríos, las opciones de pants con el exclusivo Nike Tech Fleece son una elección perfecta al estar hechos con un tejido Fleece premium y ligero. También cuentan con bolsillos con cierre con detalles para que los más pequeños tengan sus objetos imprescindibles guardados mientras juegan.
Los joggers Nike Icon Fleece pueden ser la opción ideal para los niños que prefieren un estilo algo más elegante. El diseño estructurado de los pants hace que sean lo suficientemente arreglados para salir a cenar con la familia. Además, incluyen bolsillos laterales especializados Nike FlyEase, diseñados para guardar cosas fácil y rápidamente de forma segura y sin tener que usar cierres.
Combínalo con: Una playera Nike con gráfico
Completa el look con una playera llamativa, disponible en una gran variedad de colores, patrones y gráficos vivos. Combínala con una chamarra con forro de tejido Fleece para una mayor calidez.
4. Los mejores pants de entrenamiento diseñados pensando en la sustentabilidad
Usar ropa hecha con materiales sustentables es algo fundamental para muchas personas. Los pants de entrenamiento Nike con el distintivo "confección con materiales sustentables" tienen al menos un 50% de fibras recicladas. (Para obtener más información sobre las fibras recicladas que se utilizan para la ropa Nike, echa un vistazo a los materiales con menos impacto de la misión Move To Zero de Nike).
Entre los modelos de pants de entrenamiento hechos con materiales sustentables se incluyen partes de abajo holgadas, modelos vintage y diseños elegantes con poliéster reciclado. Algunos de los modelos más populares hechos con telas Nike (Phoenix Fleece, Therma-FIT y Tech Fleece) están confeccionados con materiales sustentables, así que tienes muchas opciones para elegir.
Combínalo con: Una playera Nike hecha pensando en la sustentabilidad
Hazte ver con playeras de manga larga que se adapten al cuerpo, polos clásicos, partes de arriba con cierre para el gimnasio y mucho más, todo con al menos un 50% de materiales sustentables. Puedes encontrar desde playeras ceñidas con gráficos hasta sudaderas oversized grises.
Texto: Korin Miller