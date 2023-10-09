Están disponibles en una gran variedad de colores y modelos, desde los clásicos joggers grises hasta otros llamativos y coloridos. Los joggers Nike Sportswear están hechos para adaptarse a estilos de vida ajetreados y de todo tipo. En esta línea de pants cómodos hay tres variedades de tejido Fleece entre las que se puede elegir.

Elige una opción con Nike Tech Fleece si buscas un estilo entallado e impecable tanto para sudar en el gimnasio como para ir de compras. Este tejido Fleece ofrece una confección térmica innovadora para mantener la calidez en el cuerpo sin añadir peso.



Para looks más llamativos, puedes optar por pants Nike Phoenix Fleece, que cuentan con diseños actuales con una serie de siluetas. Estos pants holgados tienen detalles como dobladillos cropped y puños extragrandes para jugar con el estilo.

También tenemos los pants Nike Club Fleece, que no solo tienen un look elevado y deportivo, sino que ayudan a retener el calor cuando bajan las temperaturas. Estos pants son duraderos, ligeros y suaves al tacto, y están diseñados para adaptarse a tus movimientos gracias a su ajuste y su pretina elástica.



Combínalo con: Una playera Nike Sportswear de ajuste holgado

Tanto si eliges una playera cropped como una oversized que quede por la mitad del muslo, estas playeras combinan perfectamente tanto con pants de entrenamiento de tiro alto como con pants de entrenamiento de tiro bajo. Ponte una playera larga de ajuste slim metida por dentro de tus joggers favoritos para un look más elegante o una playera holgada por fuera para un look más informal.