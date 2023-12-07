Las mejores ideas de regalos para esquiadores y snowboarders
Guía de compra
Los apasionados de los deportes de nieve agradecerán estos artículos imprescindibles para las pendientes, desde cálidos guantes hasta sudaderas ideales para después de esquiar.
Los esquiadores y los snowboarders requieren algo de equipo para mantenerse al día con sus deportes. Sin embargo, eso no significa que comprarles algo sea fácil. Después de todo, es difícil saber lo que alguien tal vez ya tenga, además de un elegante par de esquíes, gafas de esquí robustas o una tabla de snowboard lustrosa.
Lo más seguro al comprar algo para los amantes de los deportes de nieve en tu vida es apostar a lo básico. Por ejemplo, los gorros, los guantes y la ropa interior deportiva son prendas básicas abrigadas que le sirven a cualquier persona que practique deportes al aire libre en temperaturas frías.
Ya sea que estés comprando algo para un atleta con experiencia o para alguien que recién comienza, estas ideas de regalos para esquiadores y snowboarders seguramente serán muy útiles.
6 Ideas de regalos Nike para esquiadores y snowboarders
1. Calcetines de esquí que mantienen la calidez y la transpirabilidad en los pies
Un par de calcetas acolchadas puede facilitar o echar a perder los días largos en la montaña. Seguramente no te vas a equivocar al regalar un par (o dos) de Nike, en especial si buscas ideas de regalos pequeños para los esquiadores o snowboarders.
Considera opciones de la colección Dri-FIT como los calcetines de esquí favoritos de quien recibe tu regalo. Confeccionados con varias telas absorbentes de sudor para mantener los pies secos, cómodos y calentitos, tu ser querido apreciará este regalo mientras se desliza por las pendientes. Además, están diseñados para envolver el talón, lo que los ayuda a ponerse las botas de esquí con facilidad.
Agrega a los calcetines un par de otros pequeños objetos relacionados con el esquí, como una funda de celular térmica o una taza con aislamiento, si quieres que el regalo sea más generoso.
2. Guantes para las pendientes y más allá
Desde mitones de nylon repelentes al agua para las aventuras alpinas hasta guantes de tejido Fleece hechos para disfrutar después de un día de esquí o en la tina de baño en la ladera de la montaña, no te equivocarás si eliges algo para regalar que mantenga abrigadas las manos de tu ser querido. Agrega forros de guantes calientes o calentadores de manos reutilizables a su bolsa de regalo para mantener los dedos calentitos.
3. Gorros para cualquier ocasión
Las mejores ideas de regalo para los esquiadores son las más prácticas. ¿Por qué no ayudarlos a mantener la calidez, tanto en las pistas de esquí como fuera de ellas, con un gorro de tejido Knit suave? Los gorros de Nike son modernos y cuentan con aislamiento, por lo que seguramente a tu querido esquiador o snowboarder le encantará un accesorio tan útil. Desde estilos con dobladillo básicos y prácticos hasta diseños tie-dye con los que se verán relajados mientras conquistan las frías temperaturas, hay gorros para cada apasionado de la nieve de tu lista.
4. Pasamontañas para protegerlos contra el mal tiempo
Si has estado buscando ideas de pequeños regalos para esquiadores, un pasamontañas es una gran opción. Diseñados para proteger el cuello y el rostro del duro aire invernal, estas prendas básicas convertibles se transforman en bufandas para el tiempo más agradable. Los pasamontañas Nike son elásticos, bloquean el viento y absorben la humedad, la combinación ideal para mantener la comodidad mientras están en las pendientes.
5. Capas intermedias para conservar el calor
Todo esquiador y snowboarder conoce la importancia de las capas, y las prendas Nike Therma-FIT son opciones de regalos de capas intermedias que combinan el estilo y la utilidad. Seguro que el apasionado de las pendientes de tu vida le da mucho uso a las sudaderas sin cierre y las sudaderas con gorro abrigadas, a las playeras de manga larga y a los pants de entrenamiento y joggers, que están diseñados para ayudar a conservar el calor en los días muy fríos.
6. Ropa interior deportiva que aísla y mantiene la transpirabilidad
El propósito principal de usar ropa interior deportiva es eliminar la humedad de la piel para que los esquiadores y los snowboarders puedan mantener la transpirabilidad y el aislamiento por muchas horas. Sin embargo, estas prendas no mantienen la frescura después de un largo día en la montaña. Por ese motivo, los esquiadores y los snowboarders necesitan llevar varias prendas interiores deportivas en sus maletas cuando se van de viaje para esquiar durante varios días. Ayúdalos a aumentar su colección con algunos leggings y mallas Nike listos para usar en las pendientes.
Texto: Dana Leigh Smith