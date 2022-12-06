Las mejores sudaderas oversized para mujer de Nike

Las mejores sudaderas oversize para mujer de Nike
Guía de compra
Estos cinco estilos distintos de sudaderas oversize se adaptarán a cualquier necesidad.
Una sudadera oversize Nike te proporciona calidez y comodidad, tanto para descansar como para completar un atuendo casual. Compra un modelo amplio con cierre de un cuarto para los entrenamientos en días templados o un diseño avanzado con cuello redondo que retenga el calor para los días fríos.
Descubre estas sudaderas oversize Nike en cinco materiales distintos y elige la que mejor se adapte a tus necesidades.
(Contenido relacionado: La manera más fácil de doblar una sudadera con gorro)
Las mejores sudaderas oversize para mujer Nike
1. Sudaderas Nike Phoenix Fleece
Ideales para: temperaturas frescas
A medida que las temperaturas bajan, te recomendamos el tejido Fleece cuando escojas una sudadera cálida. Las sudaderas Nike Sportswear Phoenix Fleece son suaves en el exterior y cálidas en el interior con tejido Fleece cepillado y terso. Estas prendas para la parte superior están disponibles en estilos voluminosos con tela de canalé ancha en el dobladillo y los puños para retener más la calidez.
Encuentra la sudadera Phoenix Fleece en varios modelos: en un top cropped holgado con cuello de polo, otro con un ajuste extraoversize con un cuello sin costuras o una sudadera con gorro vintage. Vienen en una amplia variedad de colores, desde tonos tierra neutros hasta rosas y verdes brillantes.
2. Sudaderas Nike Dri-FIT
Ideales para: entrenamientos cálidos en días templados
La tecnología absorbente de sudor mantendrá la frescura cuando el entrenamiento se intensifica. La tela Nike Dri-FIT está confeccionada para mantener la frescura y la transpirabilidad y el ajuste holgado de las sudaderas te permite combinarlas con otras prendas con facilidad.
La tela French Terry hace que estas sudaderas se sientan ligeras, incluso con toda la amplitud adicional. Estas prendas están disponibles en varios estilos, desde diseños con cierre de un cuarto y completo hasta sudaderas con y sin gorro de estilo clásico con bolsillos tipo canguro con cierre.
3. Sudaderas Nike Therma-FIT
Ideales para: los entrenamientos en días fríos
Si buscas un control de la temperatura de primera para entrenar cuando hace frío, una sudadera Nike Therma-FIT oversize mantiene la calidez al retener el calor corporal y evaporar el sudor antes de que sientas frío.
Para obtener la tecnología de regulación de calor más avanzada, opta por Nike Therma-FIT ADV, que usa materiales de gran calidad y se basa en datos proporcionados por atletas y en mapas corporales. Echa un vistazo a los estilos cropped de cuello redondo o a las prendas superiores que llegan hasta la mitad del muslo.
(Contenido relacionado: Los mejores abrigos de invierno para mujer Nike)
4. Sudaderas Nike ACG
Ideales para: explorar al aire libre
Estas sudaderas oversize con y sin gorro combinan una sensación de calidez y durabilidad resistente. Los hombros caídos crean más espacio para que te muevas. Además, la mayoría de las sudaderas de esta línea están confeccionadas con Nike Therma-FIT para mantener la calidez a pesar del frío.
Los diseños Nike All Conditions Gear (o ACG) incorporan estampados inspirados en la naturaleza, desde los paisajes nevados hasta las formaciones de roca basáltica. Están confeccionados con al menos un 75 por ciento de materiales sustentables para que puedas ayudar a proteger la naturaleza que sales a explorar.
5. Sudaderas confeccionadas teniendo en cuenta la sustentabilidad Nike
Escoge entre modelos oversize como la sudadera "Tuff Knit" de tejido Fleece, de French Terry y muchos más estilos confeccionados con, al menos, entre un 50 y un 75 por ciento de materiales reciclados. Los diseños sin teñir ofrecen un look más natural. Además, algunas sudaderas con gorro oversize cuentan con logotipos Swoosh y puntas de agujetas de Nike Grind, un material reciclado fabricado con residuos del proceso de fabricación de calzado.
Si quieres conseguir un look totalmente nuevo, elige la sudadera con gorro oversize Nike Forward. En lugar de utilizar los tejidos Knit tradicionales, Nike Forward combina capas finas de fibra para crear una sudadera con gorro con una huella de carbono un 75 por ciento menor que te proporciona calidez ligera y una sensación de suavidad.
(Contenido relacionado: Las mejores sudaderas con gorro talla grande Nike Women para toda actividad)
Texto: Emilia Benton