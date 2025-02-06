6 consejos de Nike de atuendos cómodos para atletas

Mejora tu atuendo jugando con el color y el ajuste. Los colores neutros y versátiles de la colección 24.7 de Nike, desde el tostado hasta el carbón, marcan la pauta para tener un look refinado. Comienza con la sudadera de medio cierre ImpossiblySoft en un color neutro e intenso y combínala con los pantalones chinos PerfectStretch para obtener un estilo equilibrado y tonal. Hazlo más interesante jugando con las proporciones: como las partes de arriba slim con pants de pierna ancha o partes de arriba oversized con joggers personalizados.

Completa el look con unos tenis de corte high, calcetines altos y una bolsa bandolera. Para darle más sofisticación, compleméntalo con una chamarra o un chaleco estructurados.