Los mejores pants de yoga Nike para mujer

Los siete mejores pants de yoga Nike para comprar ahora
Guía de compra
Mira los mejores pants de yoga Nike diseñados para darte comodidad y libertad de movimiento.
Tanto si te acomodas en la postura del cuervo como si te pones a ver tu serie favorita, los pants de yoga son una prenda imprescindible cuando buscas comodidad, suavidad y elasticidad. Todos los pants de yoga Nike están diseñados con tela cómoda que se mueve contigo y no se abulta, desliza ni causa distracciones.
Sigue leyendo y conoce qué pants de yoga Nike son ideales para ti con base en el ajuste, la actividad y tus preferencias de materiales.
1.Para máxima comodidad: leggings de cintura alta Nike Yoga Luxe
Como parte de la línea Nike Luxe, estos pants están confeccionados con tela Nike Infinalon, diseñada para proporcionar una compresión ligera que se siente suave en la piel.
Características principales:
- La pretina no restringe la comodidad en la parte media.
- Cuenta con un bolsillo oculto en la pretina.
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de tu cuerpo.
- La tela Nike Infinalon delgada (pero no transparente) abraza tu cuerpo sin restringirte.
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2.Para un ajuste de tiro alto: mallas de 7/8 y cintura alta Nike Yoga Dri-FIT
Para los entusiastas del yoga que prefieren cobertura adicional, mira leggings de 7/8 y cintura alta Nike Yoga Dri-FIT. La tela elástica y con soporte se mueve contigo.
Características principales:
- La tecnología Nike Dri-FIT controla el sudor.
- El ajuste de cintura alta te ofrece una cobertura segura.
- Cuenta con una forma en "V" leve y única en la parte posterior.
- El bolsillo interno en la pretina es lo suficientemente grande para guardar un teléfono.
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3.Para un ajuste de tiro medio: leggings de tiro medio Nike One Luxe
Con materiales Nike Luxe y Nike Dri-FIT incorporados en la tela, los leggings de tiro medio Nike One Luxe están diseñados para que el usuario disfrute de transpirabilidad, desde una intensa sesión de yoga hasta los mandados de un podcast.
Características principales:
- Las fibras del Nike One Luxe suaves y sedosas abrazan tu piel.
- Cuenta con muchos bolsillos ocultos para almacenar artículos esenciales.
- Cuenta con tecnología Nike Dri-FIT para brindar transpirabilidad.
4.Para un estilo holgado y casual: pants de entrenamiento Nike Yoga Luxe Dri-FIT
Los pants de entrenamiento Nike Yoga Luxe Dri-FIT, otra combinación de Nike Luxe y Nike Dri-FIT, son los pants ideales para quienes prefieren un estilo holgado. Pero estos pants de entrenamiento están diseñados para quedarse en su lugar. Si tiendes a ajustar tus leggings durante la clase de yoga, prueba más bien los pants de entrenamiento.
Características principales:
- El material Nike One Luxe ofrece una sensación suave y cómoda.
- La pretina elástica con cordón de ajuste y puños elásticos mantienen las piernas de los pants en su lugar.
- Confeccionados con material Nike Dri-FIT.
- Cuenta con bolsillos laterales.
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5.Para clima frío: pants de entrenamiento de tejido Fleece y tiro alto Nike Yoga Therma-FIT-
Tanto si estás practicando yoga en una habitación fría como si quieres unos pants espaciosos (pero aislados) para descansar, los pants de entrenamiento de tejido Fleece y tiro alto Nike Yoga Therma-FIT te darán comodidad y abrigo.
Características principales:
- Su estilo de tiro alto cuenta con pretina elástica ajustable.
- La tecnología Nike Therma-FIT retiene el calor corporal.
- Cuenta con puños en los tobillos para mantener los pants en su lugar.
6.Para un ajuste cropped: pants de tejido Fleece cropped Nike Yoga Luxe
Si prefieres un ajuste holgado y un diseño de pierna recta, elige los pants de tejido Fleece cropped Nike Yoga Luxe.
Características principales:
- Tiene una textura suave y sedosa gracias al material Nike One Luxe.
- El ajuste holgado y relajado brinda un amplio flujo de aire en las piernas.
- La pretina de tela de canalé y tiro medio ofrece cobertura mientras te estiras y flexionas.
7.Para un ajuste más seguro: leggings de bloques de color de 7/8 y cintura alta Nike Yoga Dri-FIT Luxe
El diseño de los estribos las mantiene en su lugar, lo que hace que los leggings de bloques de color de 7/8 de cintura alta Nike Yoga Dri-FIT Luxe sean una gran elección para las personas muy concentradas en su flow de yoga. Si las usas fuera de clase, también puedes deslizar el estribo del pie para darle un look casual y abultado alrededor del tobillo.
Características principales:
- La abertura en el tobillo te ofrece soporte y movilidad.
- El tejido Nike Luxe te brinda una compresión suave y una sensación tersa sobre la piel.
- La tecnología Nike Dri-FIT mantiene el sudor alejado de la piel.
- El diseño es de tiro alto.
- La tela no se transparenta y pasa la prueba de las sentadillas.
Texto: Julia Sullivan