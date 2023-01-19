Los mejores joggers para mujer y hombre de Nike para comprar ahora
Guía de compra
Cómodos, funcionales y cálidos, estos joggers Nike son perfectos para el uso diario informal.
Los joggers son una prenda de ropa básica universal. Ya sea que quieras ponerte un par antes de salir a pasear al perro o que elijas una versión a la medida y de ajuste slim para salir con los amigos, la variedad de joggers Nike es una opción para un atuendo versátil.
Y sí, como su nombre lo indica, también puedes trotar con ellos, si quieres. Elige, a continuación, de entre una amplia colección de joggers Nike para mujer y hombre.
Los mejores joggers para mujer y hombre de Nike
1. Para un ajuste slim y a la medida: joggers Nike Tech Fleece
¿Quién dice que los joggers no pueden lucir bien? Si buscas un par a la medida y de ajuste slim, echa un vistazo a la línea Nike Tech Fleece, que cuenta con pants de entrenamiento de tejido Fleece premium ajustados en la pantorrilla.
Las líneas impecables y los puños de tela de canalé en el dobladillo hacen que estos joggers se ajusten a la perfección a quienes quieran unos joggers que parezcan pantalones, sin perder la comodidad. El tejido Fleece ligero de estos joggers ofrece calidez y comodidad, sin volumen. Además, la pretina elástica permite personalizar el ajuste a tu gusto.
Estos joggers cuentan con tallas para mujeres, hombres y niños, de modo que las familias podrán vestirse por completo con el equipo Nike Tech Fleece. Piensa en combinarlos con sudaderas con gorro de tejido Fleece Nike para conseguir un atuendo sin complicaciones.
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2. Para comodidad y calidez: joggers Nike Club Fleece
Hay una razón por la que los joggers Nike Sportswear Club Fleece están disponibles en docenas de colores: son una prenda básica del guardarropa, por lo que es posible que quieras más de un par. El tejido Fleece cepillado es cálido y suave, lo que los convierte en los joggers ideales para descansar.
Además, el ajuste es espacioso y relajado, gracias a la pretina elástica y al cordón de ajuste regulable. Elige estilos holgados que se abran en el dobladillo o un puño clásico de tela de canalé en el tobillo (ideal si quieres lucir tu calzado de invierno favorito).
3. Para un look único y mejorado: joggers Nike Phoenix Fleece
Es posible que nunca quieras quitarte estos joggers lisos de tejido Fleece Nike una vez que te los pongas. Los joggers Nike Phoenix Fleece, ideales para temperaturas más frías, cuentan con una mezcla de algodón y poliéster, están disponibles en una variedad de estilos únicos que dan un giro a los pantalones de entrenamiento clásicos.
Desde los pants con un ajuste de tiro alto, pasando por los de pierna ancha con un resplandor dramático hasta llegar a los amplios y oversized, estos no son los típicos joggers. Los pants Nike Phoenix Fleece están disponibles en una variedad de colores y estampados, que combinan con una variedad igualmente divertida de sudaderas con y sin gorro para completar el look.
4. Para ropa hecha de manera sustentable: joggers Nike hechos con materiales sustentables
Los joggers Nike hechos con materiales sustentables son la opción ideal para atletas que quieren ropa de alta calidad confeccionada con la sustentabilidad en mente. Los pants de entrenamiento cuentan con al menos el 50 por ciento de contenido reciclado u orgánico.
Piensa en los joggers de la línea Nike Forward, que cuentan con capas ultradelgadas de tela perforada con aguja, creadas con un promedio de un 75% menos de emisiones de dióxido de carbono que el tejido Fleece tradicional. Estos materiales representan la más reciente innovación en ropa de Nike y puedes encontrarlos tanto en joggers como en sudaderas dentro de la colección inaugural Nike Forward.
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5. Para un ambiente al aire libre: joggers Nike ACG
Para mantener la calidez en las condiciones más frías (piensa en aventuras al aire libre con nieve), elige los joggers Nike All Conditions Gear (ACG), diseñados especialmente para resistir a las inclemencias del tiempo. Muchos estilos cuentan con tecnología Nike Dri-FIT absorbente del sudor o con tecnología Nike Therma-FIT reguladora de calor para ayudar a que los atletas mantengan la calidez y la transpirabilidad.
Algunos estilos cuentan con Polartec®, un material ultrasuave que retiene el aire cálido, al mismo tiempo que deja escapar la humedad para ayudar a mantener la transpirabilidad del cuerpo. Es ligero y transpirable para que los aventureros se sientan cómodos en el sendero.
Texto: Emily DiNuzzo