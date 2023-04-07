Cómo combinar los joggers para ir al trabajo

Si trabajas en casa, el atuendo que usas mientras trabajas puede que no sea muy diferente del atuendo que usas cuando lees un libro en el sofá. Y aunque aún tengas esa sudadera de universidad reservada para las noches de películas o un blazer de la buena suerte para las reuniones importantes, son las prendas intermedias las que pueden funcionar de forma más natural durante las distintas partes del día. Entiéndase, los joggers.

Combinar los joggers para ir al trabajo es un desafío que vale la pena abordar. Cuando trabajas un par de horas desde tu laptop en una cafetería o te encuentras con un compañero de trabajo para almorzar, los joggers adecuados pueden ser una alternativa respetable (y cómoda) a usar jeans.

(Contenido relacionado: La mejor ropa cómoda de Nike que puedes comprar ahora)

La clave es encontrar unos joggers que tengan un ajuste a la medida y que ofrezcan detalles de lujo: estos pequeños cambios trasforman el look de "acabo de levantarme" a "listo para la reunión". Además, recuerda combinarlos con playeras, chamarras y calzado que ya usas con frecuencia en tu colección para ir al trabajo y a eventos relacionados. Después de todo, una playera con botones o un calzado impecable color blanco puede contribuir mucho a armar tu atuendo.