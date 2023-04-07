Cómo combinar los joggers Nike para ir al trabajo
Consejos de estilo
Dale estilo a tus joggers para obtener un look cómodo y profesional.
Si trabajas en casa, el atuendo que usas mientras trabajas puede que no sea muy diferente del atuendo que usas cuando lees un libro en el sofá. Y aunque aún tengas esa sudadera de universidad reservada para las noches de películas o un blazer de la buena suerte para las reuniones importantes, son las prendas intermedias las que pueden funcionar de forma más natural durante las distintas partes del día. Entiéndase, los joggers.
Combinar los joggers para ir al trabajo es un desafío que vale la pena abordar. Cuando trabajas un par de horas desde tu laptop en una cafetería o te encuentras con un compañero de trabajo para almorzar, los joggers adecuados pueden ser una alternativa respetable (y cómoda) a usar jeans.
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La clave es encontrar unos joggers que tengan un ajuste a la medida y que ofrezcan detalles de lujo: estos pequeños cambios trasforman el look de "acabo de levantarme" a "listo para la reunión". Además, recuerda combinarlos con playeras, chamarras y calzado que ya usas con frecuencia en tu colección para ir al trabajo y a eventos relacionados. Después de todo, una playera con botones o un calzado impecable color blanco puede contribuir mucho a armar tu atuendo.
Cómo combinar los joggers para ir al trabajo
1.Viste joggers de tejido Fleece de pana, polo y calzado Air Max
Cuando se trata de combinar prendas informales como los joggers, es importante elegir los materiales adecuados. Estos joggers de tejido Fleece de pana se sentirán lo suficientemente formales para ir al trabajo, en especial en esos días cuando tienes una reunión informal con un colega o planeas trabajar desde un café por la tarde. Combínalos con un polo o una playera con botones oversized para que tu look tenga un estilo más formal. Complétalo con un calzado en un color neutro como el topo.
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2.Combina joggers cargo con una chamarra de pana
Si estás es un entorno de oficina informal (o en la oficina de la casa), unos joggers pueden funcionar. Recuerda, cuando se trata de cómo combinar joggers para ir al trabajo, todo está en los detalles. Claro, estos joggers estilo cargo se ven suaves y cómodos, pero la banda ancha del tobillo y los bolsillos con solapa ayudan a cerrar la brecha entre el look de tiempo libre y el listo para contestar correos electrónicos. Prueba agregar una chamarra de un material más táctil, como un abrigo de pana.
3.Usa joggers Tech Fleece con calzado Waffle One
Encuentra la comodidad en una variedad de joggers para ir al trabajo de la que puedes elegir. Los joggers Nike Tech Fleece están disponibles en más de 12 colores, incluidos los estilos en dos tonos. Eso hace que sea más fácil combinar prendas específicas (¿quieres usar rojo de pies a cabeza?). Estos joggers, que incluyen bolsillos con cierre y un ajuste más holgado en los muslos, se pueden combinar con prendas sencillas para el día a día, pero con estilo, como una playera de manga larga y calzado Waffle One.
4.Luce joggers de pierna ancha con calzado Air Force 1
Cambia tus joggers favoritos por unos pants de entrenamiento de pierna ancha que simulan la forma de un pantalón. La textura elástica y suave de estos pants se combina bien con un blazer de lana, una chamarra a la medida o una chamarra bomber elegante que tiene un poco de peso. Si no sabes si usar los joggers cuando vas a la oficina o te reúnes con colegas, estos pants de tejido velour oversized son una excelente opción para comenzar a experimentar. Completa el look con un calzado impecable color blanco.
5.Elige pants de entrenamiento de tiro alto y una chamarra elegante
En ocasiones, administrar un horario ajetreado significa correr desde la última reunión del día hasta una clase de entrenamiento. Cuando tengas esas situaciones, simplifica tu vida al tener ya puesto el equipo de entrenamiento. Estos pants de entrenamiento de tiro alto curvos se pueden usar sobre unos shorts de spandex o incluso leggings, así tendrás puesta la ropa para ejercitar de forma discreta. Una chamarra con estilo es justo la prenda que necesitas para mejorar el look de tus joggers. Además, es fácil de volver a poner una vez que terminas el entrenamiento.
Texto: Aemilia Madden