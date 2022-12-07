Cinco formas de combinar un top cropped

No subestimes la versatilidad de un top cropped. Este estilo encogido, que generalmente llega por encima del ombligo, se ha hecho cada vez más popular por el simple hecho de que no hay una forma ni ocasión correcta para usarlo.

Este top cropped suele ser más elegante que las playeras o los bras deportivos, pero no por ello deja de ser cómodo, ya que está confeccionado con algodón suave o telas elásticas. En los últimos años, el auge de las prendas inferiores de tiro alto ha convertido el top cropped en una prenda clave, no solo para ir al gimnasio, sino también para ir a trabajar. Puedes combinarlo con unas mallas elásticas para correr o unos shorts de ciclismo mientras haces ejercicio, y luego cambiarlos por unos jeans o un pantalón cuando llegue el momento de cambiar de actividad.