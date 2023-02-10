Compra estas ideas de atuendos monocromáticos de Nike

Los atuendos monocromáticos pueden ayudar a expresarte, sin requerir mucho estilo. Ya sea que no cuentas con mucho tiempo o buscas aprovechar el potencial de tu guardarropa, combinar prendas de la misma familia de colores puede ser una opción sencilla de jugar con otros componentes del atuendo, como la textura o el estilo.

No importa si te diriges al estudio de spinning o a la oficina, Nike ofrece una variedad de prendas que se pueden combinar, mezclar o usar a juego para crear distintos atuendos monocromáticos, y que generan looks atractivos sin complicaciones.

A continuación, echa un vistazo a formas sencillas de probar el look con estas prendas básicas Nike.