Compra estas ideas de atuendos monocromáticos de Nike

Compra estas ideas de atuendos monocromáticos Nike
Consejos de estilo
Usa colores que combinen para lucir looks audaces dentro y fuera del gimnasio.
Los atuendos monocromáticos pueden ayudar a expresarte, sin requerir mucho estilo. Ya sea que no cuentas con mucho tiempo o buscas aprovechar el potencial de tu guardarropa, combinar prendas de la misma familia de colores puede ser una opción sencilla de jugar con otros componentes del atuendo, como la textura o el estilo.
No importa si te diriges al estudio de spinning o a la oficina, Nike ofrece una variedad de prendas que se pueden combinar, mezclar o usar a juego para crear distintos atuendos monocromáticos, y que generan looks atractivos sin complicaciones.
A continuación, echa un vistazo a formas sencillas de probar el look con estas prendas básicas Nike.
1. Bra deportivo y leggings monocromáticos
Ejercitar con un bra deportivo y unos leggings de tiro alto o medio que combinen es una forma de recordarte que el entrenamiento es un evento para el que vale la pena vestirse con estilo. Para aprovechar al máximo el color, busca un bra con un dobladillo que llegue más abajo de la caja torácica, la cobertura adicional es sinónimo de más brillo.
2. Sudadera con gorro y pants de entrenamiento monocromáticos
Los joggers se pueden usar como un conjunto cómodo, pero el look de color sobre color no tiene la misma energía cuando se usa en color negro o gris. Para subir el nivel del color, busca algo inesperado como un atuendo monocromático en un color rosa tenue, como el tono cañón óxido.
Las prendas de tejido Fleece Nike Solo Swoosh están disponibles en una variedad de colores, por lo que es fácil encontrar unos que te hagan sentir tú mismo.
3. Sudadera y pants de entrenamiento monocromáticos
Considera experimentar con una variedad de looks, desde sueltos y relajados hasta ajustes que se adaptan al cuerpo y son ideales para el estudio de yoga. Por ejemplo, los joggers de pierna ancha Nike Phoenix Fleece crean un estilo vintage e informal. Si los combinas con una sudadera oversized obtendrás un estilo fresco y sin esfuerzo, perfecto para modelos fuera de servicio, padres y madres con mucho trabajo y cualquier persona que necesite una solución rápida.
4. Chamarra de entrenamiento y pants de entrenamiento monocromáticos
Los atuendos monocromáticos pueden ser de un solo color o usar tonos sutiles con menor intensidad, como los colores neutros. Para un look impecable, considera usar blanco de pies a cabeza. Este estilo también puede mostrar un poco más de armonía. Considera usar accesorios grandes, collares delicados en capas o unos lentes de sol con un aro audaz para completar el look.
¿Quieres encarnar el momento en color todo blanco? Busca calzado en color blanco puro, como el Nike Air Force 1.
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5. Vestido de tenis y calzado monocromático
Viste prendas audaces y brillantes en la cancha. Un vestido de tenis significa que usarás el mismo color en la parte superior e inferior. Completa el look con un calzado en un tono similar.
Triplica el color con una chamarra resistente al agua y ligera, como la Nike Repel. Será útil si pronostican lluvias, y hace que todo el conjunto se vea todavía más brillante.
6. Chamarra con piel sintética y pants monocromáticos
El color magenta brillante y la piel sintética ultrasuave de esta chamarra con sensación de suavidad nunca podrán ser sutiles. Conviértela en el ancla de un atuendo monocromático y garantiza que atrapes todas las miradas al combinarla con unos leggings Nike One en un tono similar.
7. Chamarra bomber, sudadera y pants a juego
Para agregar dimensión a un atuendo discreto creado con tonos neutros, considera una prenda altamente texturizada. La sudadera con gorro y los pants Nike Forward, a la vanguardia de los textiles sustentables, están confeccionados con al menos un 50 por ciento de poliéster reciclado. El look relajado es sofisticado y, además, bueno para el planeta.
Texto: Leah Melby Clinton