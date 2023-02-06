Cómo combinar una playera oversized Nike

Cómo combinar tu playera Nike oversized
Consejos de estilo
Sigue estos consejos para crear un conjunto con el que sientas confianza.
Las playeras oversized te ofrecen un estilo informal, relajado y actual.
Una playera que sea unas tallas más grande que la que usas habitualmente puede servirte para dormir, o también puede ser una buena opción informal para combinar con una playera corta y unos shorts de compresión. Para el gimnasio, es una opción que contrasta mucho con unos shorts de ciclismo ajustados, y para ocasiones más formales, puedes combinarla con una minifalda o unos jeans de tiro alto.
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Cuando vayas a decidir cómo combinar una playera oversized, sea cual sea tu tipo de cuerpo o tu altura, lo importante es guiarte por el diseño oversized de la playera que está pensado para que sea cómoda: deja que ese carácter informal influya en el conjunto. Quizá lo más importante a la hora de crear el conjunto sea saber cómo quedarán las demás partes del atuendo.
Una combinación clásica es la de una playera oversized con unos shorts, pero no es recomendable optar por partes de abajo tan cortas como para que la playera las cubra totalmente. Del mismo modo, si vas a ponerte una chamarra, lo ideal es que cubra completamente la playera para que no sobresalga parte del material al cerrar el cierre de la chamarra.
A continuación, te damos cinco ideas de atuendos sencillos para que luzcas tu playera oversized favorita.
Cómo combinar una playera oversized
Atuendo 1: playera oversized, leggings acampanados y calzado clásico
El estilo informal y el actual se unen en esta combinación sencilla para los días de descanso. Las playeras oversized de colores llamativos combinan perfectamente con leggings acampanados elegantes. El estilo ceñido de los leggings en la parte superior contrarresta con la playera holgada, mientras que los puños acampanados aportan un toque actual. Para mantener la sencillez del look sin sacrificar el estilo, opta por un calzado clásico como el Daybreak. La suela tipo waffle es un detalle de inspiración vintage que hace que el atuendo sea ideal tanto para pasar la tarde en el parque como para trabajar vía remota desde una cafetería con un buen café.
Atuendo 2: playera oversized con estampado tie-dye, falda de tenis y Air Max
¿Qué puedes combinar con una playera oversized con estampado tie-dye? Puede que no se te haya ocurrido elegir una falda de tenis para el conjunto, pero la combinación es de un estilo propio de Los Ángeles. Al fin y al cabo, combinar bien una playera oversized consiste en encontrar prendas que se complementen entre sí sin darle muchas vueltas al conjunto.
El estilo informal de esta playera complementa el estilo deportivo clásico de la falda. Esta sorprendente combinación de prendas puede ser una opción ideal para salir a tomar algo o para ir de compras. Si buscas un look con contrastes, añade un calzado original y futurista para atraer todas las miradas.
Atuendo 3: playera oversized, shorts Tempo y Dunk
A veces, los mejores atuendos son los más sencillos de crear. Puede que ya tengas unos shorts Tempo para estar en casa o para ir al gimnasio. Dales un nuevo uso combinándolos con una playera oversized del estilo de los 90, como esta, que rinde homenaje a un calzado icónico. El look no estaría completo sin un calzado Dunk para el toque final.
Atuendo 4: playera oversized, jeans y Air Force 1
Una prueba de que hay que ceñirse a las cosas que sabemos que funcionan es combinar una playera oversized con unos jeans. Una playera cropped de ajuste holgado queda genial combinada con unos jeans de denim de tiro alto y ajuste amplio y un calzado Air Force 1 icónico. Este atuendo es una opción estupenda para el día a día. Puedes complementarlo con una chamarra de cuero para ir a tomar algo con tus amistades, o incluso con tu pareja. También puedes combinarlo con una chamarra blazer para ir a la oficina.
Atuendo 5: playera oversized, shorts de ciclismo y Pegasus
Un buen look de entrenamiento puede marcar la diferencia cuando necesites un impulso extra para ir al gimnasio. Las playeras oversized sirven tanto para salir a correr, como para hacer una sesión de spinning o de hot yoga. Los shorts de ciclismo, ya sean en negro clásico o en un color llamativo, son una opción tan cómoda como actual.
Por último, dale un toque atrevido al look con un calzado deportivo llamativo que sirva para recordar que mover el cuerpo es algo maravilloso. Somos atletas, pero también tenemos que divertirnos, ¿no?
Texto: Aemilia Madden