Cómo combinar una playera oversized Nike

Las playeras oversized te ofrecen un estilo informal, relajado y actual.

Una playera que sea unas tallas más grande que la que usas habitualmente puede servirte para dormir, o también puede ser una buena opción informal para combinar con una playera corta y unos shorts de compresión. Para el gimnasio, es una opción que contrasta mucho con unos shorts de ciclismo ajustados, y para ocasiones más formales, puedes combinarla con una minifalda o unos jeans de tiro alto.

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Cuando vayas a decidir cómo combinar una playera oversized, sea cual sea tu tipo de cuerpo o tu altura, lo importante es guiarte por el diseño oversized de la playera que está pensado para que sea cómoda: deja que ese carácter informal influya en el conjunto. Quizá lo más importante a la hora de crear el conjunto sea saber cómo quedarán las demás partes del atuendo.

Una combinación clásica es la de una playera oversized con unos shorts, pero no es recomendable optar por partes de abajo tan cortas como para que la playera las cubra totalmente. Del mismo modo, si vas a ponerte una chamarra, lo ideal es que cubra completamente la playera para que no sobresalga parte del material al cerrar el cierre de la chamarra.

A continuación, te damos cinco ideas de atuendos sencillos para que luzcas tu playera oversized favorita.