Los beneficios del senderismo según los expertos

Hacer senderismo puede parecer una caminata gloriosa por el bosque, pero los beneficios físicos y mentales del senderismo pueden superar a los propios de una caminata típica por el vecindario.

De hecho, una investigación de una edición de 2018 del American Journal of Lifestyle Medicine recomienda que los médicos respalden el senderismo como solución médica para cumplir con los parámetros saludables de actividad física y contrarrestar las enfermedades relacionadas con el sedentarismo que incrementan las tasas de mortalidad. Esta recomendación no se debe únicamente a los beneficios físicos inmediatos, sino también a que el senderismo puede ofrecer mejoras a largo plazo en la salud mental y física, como un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y menores niveles de estrés.

De acuerdo con Rand McClain, D.O., el senderismo se considera una forma de ejercicio aeróbico de baja intensidad. Los entrenamientos de baja intensidad tienen menor impacto cardiovascular que los de alta intensidad y generan menor exigencia sobre los músculos. Sin embargo, las caminatas se suelen etiquetar según su intensidad, por lo que, si quieres llevar tu entrenamiento al siguiente nivel, es muy sencillo encontrar senderos más exigentes. En pocas palabras: mientras mayor sea la intensidad, mayor será el impacto que esta tendrá sobre el cuerpo.

"Puedes hacer caminatas más vigorosas, así como algunas caminatas de 'recuperación activa', en las que un movimiento muy fácil (en oposición al descanso total) acelera la recuperación celular", afirma McClain.

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Si bien los expertos consideran que el senderismo es de baja intensidad en comparación con otras formas de ejercicio, esta actividad sigue brindando muchos beneficios propios de cualquier ejercicio. Y los expertos afirman que un calentamiento y preparación adecuados antes de una caminata son necesarios para proteger los músculos y articulaciones del cuerpo.

Estos son los beneficios que puedes cosechar después de una caminata.