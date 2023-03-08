La mejor bebida de recuperación para después del entrenamiento según los expertos

Consumir nutrientes inmediatamente después de una ardua sesión repone el organismo y, en parte, lo prepara para futuros entrenamientos. Esta es solo una de las razones por las que tomar una bebida de recuperación puede ser importante para tu entrenamiento.

"La recuperación después del entrenamiento es crucial para reponer las reservas de glucógeno y reparar los desgarros microscópicos que se producen en el tejido muscular durante el ejercicio", afirma Marissa Miller, entrenadora personal titulada en una organización deportiva estadounidense, que posee un certificado en nutrición basada en plantas del T. Colin Campbell Center en Nutrición en la Universidad Cornell. Para contextualizar, el glucógeno es glucosa e hidratos de carbono almacenados, así como una fuente principal de energía para el organismo.

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Recargarte con alimentos y bebidas nutritivos después de sudar electrolitos clave permite al cuerpo "experimentar un impulso en el crecimiento muscular y la fuerza, al tiempo que reduce el riesgo de aparición retardada de dolor muscular", explicó Miller.

Antes de compartir la mejor bebida de recuperación de los expertos, aquí hay alguna información importante a tener en cuenta sobre nutrición en general.