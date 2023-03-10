Los beneficios del jugo de sandía según nutricionistas certificados

La sandía también contiene un antioxidante llamado licopeno, que es responsable de darle a esta fruta jugosa su color rosa rojizo.

"Los antioxidantes son moléculas que ayudan a la salud e interactúan de forma segura con radicales libres, los neutralizan e inhiben su capacidad de causar daño celular", dice Dineen. "Datos de estudios epidemiológicos sugieren que el licopeno mejora los lípidos sanguíneos y la presión arterial", comenta. Y añade que el licopeno está biodisponible en la sandía fresca. La biodisponibilidad se relaciona con la absorción y significa que una sustancia puede ser absorbida por el cuerpo. Así que, en este caso, el cuerpo absorbe el licopeno cuando consumes sandía.

Algunos componentes de la sandía también ayudan a bajar la presión arterial. La citrulina en la sandía se transforma dentro del cuerpo en un aminoácido llamado arginina y ayuda a la síntesis de óxido nítrico, "que actúa como un vasodilatador y baja la presión arterial", afirma Dineen. Aunque toda la sandía contiene citrulina, Dineen explica que esta es más abundante en la corteza blanca. Por suerte, la mayoría del jugo de sandía vendido en las tiendas usa presión en frío para exprimir la corteza y la pulpa, así aprovechas este beneficio cuando lo consumes.