¿Puede el levantamiento de pesas retrasar el crecimiento? Los expertos lo explican

La National Strengh and Conditioning Association publicó en 2009 una declaración sobre jóvenes atletas y entrenamiento de fuerza y, desde entonces, no ha realizado ninguna actualización. En dicha declaración, se mencionaba que: "Cada vez más, las investigaciones indican que el trabajo de resistencia puede ofrecer beneficios únicos para niños y adolescentes cuando se prescribe y supervisa adecuadamente. La aceptación calificada del entrenamiento de resistencia para jóvenes por parte de las organizaciones médicas, de condición física y deportivas se está convirtiendo en algo universal".

La declaración concluía calificando de anticuadas las preocupaciones sobre el entrenamiento de resistencia en los jóvenes, y decía que ahora hay suficiente información para apoyar la práctica, siempre que el entrenamiento siga pautas apropiadas para la edad.

Las investigaciones que se han publicado desde aquellas pautas defienden la seguridad del entrenamiento de fuerza en jóvenes. Por ejemplo, un informe clínico de 2020 de la American Academy of Pediatrics afirmaba que los programas de entrenamiento de resistencia adecuadamente diseñados no tienen ningún efecto negativo aparente sobre el crecimiento lineal, la salud de la placa de crecimiento o el sistema cardiovascular de niños y adolescentes.

Una revisión de la investigación publicada en un número de 2016 de Frontiers in Physiology halló que el entrenamiento de resistencia realizado por los atletas jóvenes proporciona beneficios para la salud y el rendimiento deportivo a largo plazo, ya que promueve la adaptación neuromuscular.

Otra revisión de investigación, en una edición de 2009 de Sports Health, señaló que las lesiones relacionadas con el entrenamiento de fuerza para los participantes jóvenes fueron causadas principalmente por el mal uso del equipo, el peso inapropiado, la técnica inadecuada o la falta de supervisión de un adulto calificado, más que por el levantamiento en sí.

Como señalaba Mack, cada vez se anima a más atletas femeninas a hacer entrenamiento de resistencia. Y con razón. En particular, los desgarros del ligamento cruzado anterior son más comunes en las atletas femeninas porque la estructura de las articulaciones de sus rodillas es diferente a la de los atletas masculinos, lo que las pone en mayor riesgo. Tener poca masa muscular en las piernas puede aumentar ese riesgo, según Johns Hopkins Medicine, lo que significa que desarrollar la fuerza puede ofrecer un efecto protector.