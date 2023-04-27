Cómo rehidratarte después de un entrenamiento, según los expertos

Que la hidratación es un componente imprescindible del ejercicio no es un secreto. Pero beber agua no solo se limita a nutrir el cuerpo antes y durante el entrenamiento, sino también a rehidratarnos después de terminar de entrenar para asegurarnos de que la recuperación se acelere y de evitar la deshidratación.

Según una investigación publicada en el Journal of Human Kinetics en 2021, la hidratación juega un papel fundamental en el proceso de recuperación, además de mejorar el rendimiento e incluso prevenir lesiones durante el entrenamiento. Por este motivo, rehidratarse deliberadamente y con intención puede ayudar a aplacar la sed, pero también a reponer el cuerpo y favorecer los esfuerzos vitales de enfriamiento luego de darlo todo físicamente.

"Mantener la hidratación no solo es importante para el equilibrio adecuado de los electrolitos en el cuerpo y para favorecer la digestión, sino que también está directamente relacionado con la regulación de la temperatura corporal y la prevención del sobrecalentamiento, el agotamiento por calor y los golpes de calor", dijo Emily Tills, maestra en ciencias y dietista registrada. "El ejercicio aumenta la temperatura corporal interna. Para poder bajarla o regresar al rango normal, tenemos que [consumir] la cantidad adecuada de agua".

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Tills explicó que sudar durante el entrenamiento puede hacer que perdamos electrolitos, los cuales son vitales para la función orgánica y favorecen la contracción muscular. Por lo tanto, es imperativo reponerlos a través de alimentos y bebidas.

"Si no nos rehidratamos luego del ejercicio, corremos el riesgo de sufrir calambres musculares e incluso de desmayarnos o padecer otros problemas médicos más importantes", dijo Tills.