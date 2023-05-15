3 beneficios de las zanahorias para la salud, según especialistas en nutrición

Antes de profundizar en cómo las zanahorias evitan la inflamación crónica, es importante señalar que un solo alimento no puede reducir la inflamación por su cuenta. La dieta como un conjunto, los patrones de ejercicio y otros factores del estilo de vida (como no fumar, por ejemplo) contrarrestan la inflamación crónica.

Sin embargo, el nutriente de las zanahorias que les da el color naranja también es un potente antioxidante. Se conoce como betacaroteno y es un fuerte pigmento vegetal muy común en las zanahorias naranjas. Pero ¿qué hace exactamente para evitar la inflamación? Los antioxidantes neutralizan los radicales libres y así reducen la inflamación.

Los radicales libres son moléculas perjudiciales que pueden acumularse en las células y dañar el ADN y las proteínas vitales del cuerpo. Con el tiempo, si no se reduce, este daño puede derivar en un mayor riesgo de enfermedades crónicas, como cáncer y enfermedades cardíacas.

El betacaroteno es una versión previa de la vitamina A, lo que significa que, cuando lo consumes, el cuerpo puede producir vitamina A, en lugar de tomarla directamente de los alimentos. La vitamina A se puede consumir directamente de algunos alimentos (sobre todo de origen animal), pero el cuerpo también puede producirla si tomas los componentes necesarios para ello, como el betacaroteno.

La vitamina A ofrece otro beneficio: es importante para fortalecer el sistema inmunitario. Cuando este funciona bien, el cuerpo puede tratar rápidamente la inflamación, lo que reduce el riesgo de inflamación crónica.