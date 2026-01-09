Rutinas de calentamiento aprobadas por un entrenador que debes probar para el día de piernas

Aumentar la temperatura central

Movilizar las articulaciones

Activar los glúteos y el core

Ensayar los patrones de movimiento del día de piernas

Tanto si el día de entrenamiento de piernas te llena de emoción como de temor, es probable que el comienzo sea el mismo: quieres llegar a los ejercicios que has elegido lo más rápido posible. Sin embargo, dedicar tiempo al calentamiento primero no solo hace que tu sesión sea más efectiva, sino que también tiende a reducir el riesgo de lesiones y ayuda a establecer la conexión adecuada entre el cerebro y el cuerpo para el entrenamiento.

"Un buen calentamiento hace que el líquido sinovial se mueva en las rodillas y las caderas, lo que beneficia la forma en que te mueves y también despierta tu sistema nervioso", explica Reda Elmardi, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento en la ciudad de Nueva York. "Esto significa que tu cerebro activa la conectividad con la parte inferior de tu cuerpo, lo que mejora toda la sesión".

A continuación, te presentamos algunos beneficios clave, junto con una rutina de calentamiento para el día de piernas que vale la pena considerar.