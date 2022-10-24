Todo lo que necesitas saber sobre el salto con sentadilla

Si buscas un único movimiento que ofrezca numerosos beneficios, considera probar las sentadillas con salto.

Agregar este ejercicio de entrenamiento de fuerza con el peso del cuerpo a tu rutina, fortalecerá los músculos del esqueleto y del corazón, afirma Tara Allen, entrenadora personal certificada por la ACE, y coach de salud y nutrición. Ella suele recomendar este movimiento, que no requiere equipos, para las sesiones de HIIT y los entrenamientos en los viajes.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para perfeccionar las sentadillas con salto.