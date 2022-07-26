Los mejores alimentos para comer antes de hacer ejercicio según un dietista registrado

Presentarte a un entrenamiento con hambre casi nunca es una buena idea. La fatiga, los calambres y el estado de ánimo irritable que pueden surgir por la falta de energía pueden convertir un entrenamiento divertido y productivo en uno frustrante. Cuando se trata de escoger el bocadillo preentrenamiento adecuado, es clave identificar algunos detalles importantes.

Los mejores alimentos para obtener energía, así como los horarios de las comidas y otros bocadillos, dependerán del tipo de entrenamiento y del objetivo que desees lograr. Por ejemplo, la energía (calorías) que necesita una persona que haga una hora de Power Walking en comparación con alguien que haga una hora de trail running será muy diferente. El trail running quema más energía que el Power Walking, así que querrás escoger un bocadillo (o alimento) que contenga un poco más de calorías y que sea rico en nutrientes para que puedas sostener la energía y realizar ese entrenamiento.

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Otros factores que inciden en la selección del bocadillo preentrenamiento adecuado incluyen la edad, el sexo, los patrones de alimentación actuales y el nivel de actividad física actual. De hecho, algunas personas puede que no necesiten un bocadillo antes del entrenamiento, mientras que otras puede que necesiten ingerir una minicomida. Recuerda, la nutrición es sumamente personal y determinar cuál es la energía adecuada para ti puede tomar algo de tiempo.

Ya sea que te ejercites a primera hora de la mañana, a mediodía o por la tarde, tus posibilidades para optimizar tu entrenamiento aumentarán si cuentas con la energía adecuada. Los investigadores han estado trabajando para determinar si los entrenamientos en ayunas son buenos (o mejores) que los entrenamientos recargados de energía. Una reseña de 2020 publicada en la Journal of Sports Medicine sugiere que se debe evitar ayunar antes de una sesión de entrenamiento de alta intensidad. Completar un entrenamiento de 60 minutos (o menos) en ayunas puede estar bien para algunas personas, pero si tu entrenamiento va a tomar más de 60 minutos o va a ser de intensidad alta, ayunar podría causar fatiga y afectar tu rendimiento atlético.