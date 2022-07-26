¿Cuál es la diferencia entre las sentadillas y el peso muerto? ¿Y cuál es mejor?

Las sentadillas fortalecen las piernas, el tronco, los glúteos y la espalda, según el entrenador de acondicionamiento Reda Elmardi, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. Pueden mejorar la postura y el equilibrio, aumentar la flexibilidad y desarrollar masa muscular, agrega. En un estudio, los investigadores descubrieron que hacer sentadillas puede desarrollar masa muscular y mejorar la composición corporal, así como fortalecer los extensores de la rodilla, lo que probablemente mejore el rendimiento para el salto.

Buena postura: el ideal es que al hacer sentadillas el torso permanezca predominantemente erguido y que no se incline hacia delante o atrás, dice Snyder. Como si estuvieras por sentarte en una silla, debes mantener los pies separados la distancia de la cadera y flexionar ambas rodillas para bajar lentamente. La presión se debe ejercer sobre ambos pies.

"Cuando se trata de la postura correcta para realizar sentadillas, el "ideal" puede variar según la persona", dice Snyder. "La manera en que te mueves en esta posición puede depender de la posición de las articulaciones, especialmente de la cadera, así como de posibles desequilibrios musculares".

Variaciones: un aspecto que se debe tener en cuenta sobre las sentadillas es que se pueden adaptar de varias maneras. Por ejemplo, puedes separar más los pies y rotarlos hacia afuera, como una sentadilla de sumo. También puedes colocar los pies más cerca y levantar los talones, lo que aumenta la tensión sobre los glúteos, dice Jake Harcoff, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, entrenador y kinesiólogo certificado. O sea, obtienes un gran trabajo de glúteos.

"Este tipo de sentadillas es mi ejercicio favorito para el entrenamiento de glúteos", indica. "Si este ejercicio es nuevo para ti, o tienes algún tipo de problema de equilibrio, puedes replicar el movimiento en un aparato de press de piernas".

Otra variación popular, especialmente para los glúteos, es la sentadilla dividida elevada, también llamada sentadilla dividida búlgara, dice Aaron Leventhal, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, dueño de Fit Studios.

"El levantamiento de peso muerto es un ejercicio maravilloso, pero ejecutarlo con una buena mecánica puede ser desafiante y no es bueno para aislar solo los glúteos", dice. "Me gusta la posición con un pie delante del otro o la postura de estocada porque es más fácil mantener el torso erguido, lo que hace que sea manejable para las personas con problemas de movilidad y de lumbares. También, es una actividad de un lado, lo que significa que tienes la posibilidad de trabajar un glúteo a la vez. De esta manera, se evita que la parte más fuerte enmascare la parte más débil.