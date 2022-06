¿Es la natación un buen ejercicio?

Incluso si la natación no es tu entrenamiento favorito, los entrenamientos que se realizan en el agua pueden desafiar al cuerpo de maneras nuevas, lo que es clave para mejorar el rendimiento en los deportes.

Por ejemplo, los corredores que entrenan la mayoría de los días de la semana no solo pueden darles a las articulaciones un descanso en la piscina, sino que la resistencia del agua ayuda a fortalecer los músculos que de otro modo podrían descuidar, afirmó Levine. A menudo recomienda que sus pacientes que practican running complementen su práctica con al menos un día en el agua. Por ejemplo, prueba la natación o el running en agua profunda, también conocido como aquajogging (correr en agua lo suficientemente profunda para que los pies no toquen el fondo). El aquajogging, por ejemplo, puede ayudar a las personas que corren a mantener los niveles de condición física sin ejercer presión en las articulaciones, según una reseña de 2012 en The Physician and Sportsmedicine.

"Correr en agua profunda y empujar y tirar contra la resistencia del agua es una forma efectiva de fortalecer los músculos que necesitas durante una carrera, en especial para ese último empujón hacia la línea de meta", afirmó Levine.

La natación también es una gran opción cross training para las personas que practican ciclismo, levantan pesas, entusiastas del yoga y para quienes practican el Power Walking. Puede cambiar los músculos que se usan, a la vez que disminuye el estrés en las articulaciones.

Además, la natación ayuda a utilizar los músculos en una forma alargada, "lo que es muy útil para las personas que practican ciclismo que pasan horas en una posición flexionada que acorta los músculos de la cadera", señaló Levine. También es beneficioso para las personas que levantan pesas, quienes tienden a tener músculos más tensos y contraídos, añadió.

Redacción: Lauren Bedosky