Cómo jugar vóleibol según los profesionales

La regla más importante: no dejes que el balón toque el suelo de tu lado de la red. En cada lado de la cancha se pueden realizar hasta tres contactos con el balón antes de darle el golpe que lo lleve al otro lado de la red, explicó Hailey Harward, jugadora profesional de vóleibol de playa y dos veces ganadora del campeonato de la NCAA.

Belén Castillo, exjugadora de vóleibol de canchas interiores de la Universidad de California, Berkeley, y jugadora de vóleibol de playa en la Universidad del Sur de California (quien se está uniendo a la gira profesional en el verano de 2023), agregó que no se puede tocar el balón dos veces seguidas y que, para que una jugada valga como punto, "el balón debe hacer contacto con el suelo en la cancha del oponente dentro de la zona demarcada por las líneas exteriores".

En cuanto a la cantidad de jugadores en la cancha, depende si se trata de vóleibol de playa o el partido se desarrolla en una cancha interior. En el vóleibol de cancha interior, participan seis jugadores contra seis.

En el vóleibol de playa, las habilidades son similares, pero la configuración es un poco diferente. El juego es dos contra dos, dijo Harward, y la cancha es más pequeña en comparación con la de interiores.

La puntuación también se cuenta diferente. En el caso de los partidos en canchas interiores, generalmente el ganador es el mejor de cinco juegos. Si los equipos empatan (o sea, que cada equipo haya ganado dos juegos cada uno) luego del cuarto, el quinto se juega a 15 puntos.

Sobre la arena, Harward explica que los partidos de playa se juegan a 21 puntos en lugar de 25. El ganador es el mejor de tres juegos, y el tercero también se juega a 15 puntos. Además, en el vóleibol de playa los jugadores cambian de lado cada siete puntos para garantizar que el partido sea justo respecto a las condiciones del tiempo, como el viento o la incidencia del sol, explicó.