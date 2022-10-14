Cómo jugar vóleibol según los profesionales
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¿Siempre quisiste jugar vóleibol, pero no sabes por dónde empezar? Jugadores experimentados comparten los puntos fundamentales del deporte.
Cuando comienzas a practicar un nuevo deporte, es imprescindible entender las reglas del juego. Aprender a jugar vóleibol no escapa a esta máxima. Para ayudarte, recurrimos a profesionales del vóleibol y les pedimos recomendaciones. Sigue leyendo para conocer cinco consejos sobre cómo los principiantes pueden aprender a jugar vóleibol.
Conoce algunos conceptos básicos del deporte
La regla más importante: no dejes que el balón toque el suelo de tu lado de la red. En cada lado de la cancha se pueden realizar hasta tres contactos con el balón antes de darle el golpe que lo lleve al otro lado de la red, explicó Hailey Harward, jugadora profesional de vóleibol de playa y dos veces ganadora del campeonato de la NCAA.
Belén Castillo, exjugadora de vóleibol de canchas interiores de la Universidad de California, Berkeley, y jugadora de vóleibol de playa en la Universidad del Sur de California (quien se está uniendo a la gira profesional en el verano de 2023), agregó que no se puede tocar el balón dos veces seguidas y que, para que una jugada valga como punto, "el balón debe hacer contacto con el suelo en la cancha del oponente dentro de la zona demarcada por las líneas exteriores".
En cuanto a la cantidad de jugadores en la cancha, depende si se trata de vóleibol de playa o el partido se desarrolla en una cancha interior. En el vóleibol de cancha interior, participan seis jugadores contra seis.
En el vóleibol de playa, las habilidades son similares, pero la configuración es un poco diferente. El juego es dos contra dos, dijo Harward, y la cancha es más pequeña en comparación con la de interiores.
La puntuación también se cuenta diferente. En el caso de los partidos en canchas interiores, generalmente el ganador es el mejor de cinco juegos. Si los equipos empatan (o sea, que cada equipo haya ganado dos juegos cada uno) luego del cuarto, el quinto se juega a 15 puntos.
Sobre la arena, Harward explica que los partidos de playa se juegan a 21 puntos en lugar de 25. El ganador es el mejor de tres juegos, y el tercero también se juega a 15 puntos. Además, en el vóleibol de playa los jugadores cambian de lado cada siete puntos para garantizar que el partido sea justo respecto a las condiciones del tiempo, como el viento o la incidencia del sol, explicó.
Practica los movimientos
En vóleibol, existen varias maneras de pegarle al balón. Harward dijo que los principiantes deben aprender y practicar dos movimientos fundamentales: el servicio o saque y el pase.
Cada juego en el vóleibol comienza con un servicio y se puede sacar de varias maneras. La forma más fácil para principiantes es el saque por abajo, comentó Harward, "que es cuando sostienes el balón frente a ti y le pegas con el puño cerrado; la mano viene por debajo del balón y le pega hacia arriba para pasar sobre [la red]".
Como lo indica el nombre, el pase implica que un jugador pase el balón a un compañero. "Tienes que visualizar hacia dónde irá el balón", indicó Harward para explicar cómo se debe realizar el pase. "Luego, el primer paso es mover el cuerpo hacia la dirección en la que irá el balón. A medida que lo haces, "estiras los brazos hacia delante de ti, los doblas en ángulo hasta encontrar el balón y luego los estiras hacia la dirección adonde quieres que vaya el balón".
Para dominar el pase, Castillo recomendó practicar contra una pared. "Practica para acostumbrarte a usar los brazos como una plataforma y realiza el pase de tu balón de vóleibol contra la pared", dijo. "Una vez que hayas entendido e incorporado el movimiento, coloca una cinta en la pared e intenta pegarle con el balón para mejorar la precisión. Piensa en tu plataforma de pase como una tabla de madera que debes colocar en el ángulo en que quieres que vaya el balón".
Entiende las diferentes posiciones
Para seguir aprendiendo sobre el deporte, también es importante entender la función de las diferentes posiciones en la cancha.
Primero, está el líbero, dijo Harward, "que es una posición especialista. Generalmente, usa un jersey de diferente color, lo que le permite entrar y salir del partido para sustituir a otros jugadores libremente, pero siempre juega en la línea de atrás. Por lo general, es el jugador designado para realizar pases y defender la cancha. Los líberos son muy buenos para el control del balón".
Luego, están los rematadores que pueden ser exteriores o centrales. "Los [rematadores exteriores] juegan en la línea de adelante", dijo Harward. "Generalmente, son los principales bloqueadores y atacantes, pero también pueden jugar [en la] línea de atrás". Por otro lado, los rematadores centrales son los bloqueadores principales en el medio de la cancha.
El armador o colocador también es una pieza importante de cada partido de vóleibol. "Por lo general, es el jugador equivalente al mariscal de campo del equipo", explicó Harward. "Suele indicar a los rematadores qué jugada hacer y casi siempre toma el segundo contacto con [el balón] dentro de su equipo, a menos que pida ayuda".
Utiliza la fuerza del torso
Aunque para jugar al vóleibol usas mucho los brazos, el secreto para jugar cada vez mejor es el fortalecimiento del torso. "Muchas personas creen que la clave para un golpe fuerte es la fuerza del brazo, pero el secreto para un remate potente reside en el torso y los abdominales", dijo Castillo.
El fortalecimiento del torso también es clave para la estabilidad, que representa un desafío al jugar al vóleibol porque debes moverte con agilidad y potencia para evitar que el balón llegue al suelo. "Como jugador de vóleibol, el torso es una de las partes más importantes del cuerpo porque es clave para la estabilización", dijo Castillo.
Comunícate con tu equipo, incluso en exceso
Por último, recuerda que el vóleibol es un deporte de equipo. La comunicación constante es vital para el éxito. "Una vez que estés en una situación de partido, asegúrate de hablar con tus compañeros", recomendó Castillo. "Los mejores equipos priorizan la comunicación y transmiten constantemente el siguiente movimiento para evitar la confusión y poder funcionar como una unidad cohesionada".
Y lo más importante, recuerda divertirte. "Comenzar cualquier deporte puede ser abrumador, pero el rendimiento es mejor cuando te concentras y te diviertes al mismo tiempo", dijo Castillo. "Uno de los mejores aspectos del vóleibol es que es un deporte de equipo. Es increíble poder compartir triunfos de competencia y aprendizaje con tus amigos".
Texto: Jessica Estrada