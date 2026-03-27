Los mejores beneficios de hacer running con un chaleco con peso

Los estudios sobre las ventajas y desventajas de los chalecos con peso son limitados, con pocos participantes, con una duración corta o ambas.

Dicho esto, algunos estudios demuestran que entrenar con un chaleco de peso ofrece beneficios para los runners. Por ejemplo, en un estudio a pequeña escala realizado en 2012 y publicado enThe Journal of Strength and Conditioning Research se demostró que los chalecos con peso mejoraban ligeramente la agilidad de los runners, ya que les permitían saltar con más potencia al quitárselos.

Y un pequeño estudio de 2024 descubrió que por cada 10% de peso que añades con un chaleco, la cantidad de calorías que quemas puede aumentar en casi un 14%. Resultados similares se observaron en un ensayo clínico en el que los participantes usaron un chaleco con peso ocho horas al día durante tres semanas, sin realizar actividad física, y experimentaron una mayor pérdida de peso que quienes no lo usaron.

Asimismo, una evaluación de investigación que examinó 11 estudios sobre entrenamiento con chalecos con peso para el rendimiento durante sprints comprobó que usar chalecos mejoraba los niveles de lactato en la sangre, lo que significa que los runners podían tolerar el ejercicio durante más tiempo antes de agotarse. Los chalecos con menor peso, como aquellos que se usan vacíos y que pesan alrededor de dos kilos, también resultaron útiles para distancias más grandes.

Sin embargo, resulta difícil determinar el impacto en general, ya que los pesos de los chalecos variaban en gran medida: de 5 a 40 por ciento de la masa corporal. Esto llevó a los investigadores a concluir que los futuros estudios deberán analizar con mayor detalle la carga y el volumen óptimos para determinar los beneficios de este tipo de entrenamiento, tanto para runners de resistencia como para velocistas. Posibles beneficios de caminar con un chaleco con peso durante la menopausia

Cuando se llega a la menopausia, una disminución del estrógeno ocasiona una "pérdida significativa de la fuerza ósea", según un artículo de investigación de 2024 publicado en Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. Este cambio hormonal puede aumentar el riesgo de desarrollar osteoporosis, una afección que debilita los huesos y hace que sean más susceptibles a las fracturas.

Aunque la investigación es limitada, existe un vínculo entre el ejercicio con un chaleco de peso en la menopausia y la reducción del riesgo de caídas y fracturas en mujeres mayores. En un pequeño estudio de 1998 publicado en The Journal of Gerontology: Biological Sciences se demostró que cuando las mujeres de 50 a 75 años (con pérdida ósea y niveles bajos de estrógeno) hacían ejercicio con un chaleco de peso durante nueve meses, mejoraban su estabilidad, la fuerza del tren inferior del cuerpo, la potencia y la masa muscular, lo que puede reducir el riesgo de caídas y fracturas.

En lo que respecta específicamente a la carrera, un chaleco puede ser beneficioso porque aumenta la carga sobre los músculos y los huesos, que es precisamente cómo ambos se fortalecen", afirma Erica Coviello, entrenadora personal certificada y coach de running certificada por la RRCA y propietaria de Run Fit Stoked. "Esto es especialmente importante cuando tus hormonas empiezan a cambiar y se modifica la forma en que tu cuerpo deposita los minerales".

Sin embargo, las mujeres en la menopausia tienen un mayor riesgo de lesiones debido a la pérdida ósea y a la reducción de la fuerza, por lo que Coviello sugiere no excederse. Si notas que tu postura empieza a fallar, es mejor que dejes de correr.

"Probablemente notarás más beneficios si caminas con un chaleco de peso y corres sin él", dijo Coviello. "Correr sin peso ya aumenta la carga, lo que estimula la capacidad de los huesos para adaptarse y generar tejido nuevo".