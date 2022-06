Los mejores alimentos para comer antes y después de entrenar

Después de hacer ejercicio, la ISSN recomienda consumir un bocadillo con una proporción de carbohidratos en cuanto a proteínas de 3:1 o 4:1. Los atletas de resistencia necesitarán más carbohidratos, mientras que los atletas de entrenamiento de fuerza necesitarán más proteínas.



Elige fuentes de proteínas que contengan aminoácidos esenciales, ya que estimulan un mayor aumento de la síntesis de proteínas en los músculos. El documento de opinión de 2016 de la Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada y la American College of Sports Medicine recomienda consumir 10 gramos de aminoácidos esenciales en un plazo de dos horas después de ejercitarse.



La leucina, en específico, es un aminoácido clave para aumentar el crecimiento muscular. La proteína de suero, derivada de la leche, aporta leucina junto con otros aminoácidos esenciales, y se absorbe rápidamente después de hacer ejercicio. El queso cottage, los huevos, la ternera, la carne de ave, los frijoles y las lentejas también aportan leucina.



Algunas personas pueden consumir una comida completa después de hacer ejercicio, pero otras necesitan más tiempo antes de poder digerir una comida completa.



Un bocadillo para después de entrenar puede incluir:

Leche con chocolate

Smoothie de proteínas con proteína del suero de leche aislada y plátano

Sándwich con crema de cacahuete y pan integral



Una comida para después de entrenar puede incluir: