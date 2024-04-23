Cinco beneficios de caminar a diario, según expertos

Si eres de la idea de que salir a caminar no cuenta como un entrenamiento legítimo, piénsalo de nuevo.

“Muchas personas pasan por alto caminar como una forma de ejercicio porque parece demasiado simple”, dice Sharon Gam, Ph.D., especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, ACE-HC, entrenadora personal certificada y entrenadora de salud con un doctorado en fisiología del ejercicio. “La verdad es que caminar puede ser el mejor tipo de ejercicio, y el hecho de que sea simple lo hace posible para casi todos”.

Dado que caminar es una actividad de bajo impacto y no daña las articulaciones para la mayoría de las personas, agrega, puede ser una actividad ideal para quienes sufren dolores musculares o articulares. Y además de que no requiere ninguna habilidad o capacitación especial, puede adaptarse sin esfuerzo a cualquier agenda ocupada, dice Melina B. Jampolis, M.D., médica especialista en nutrición y presentadora del podcast “Practically Healthy” de la Dra. Melina.

“Podrías caminar hasta tu trabajo o durante tu hora de almuerzo, organizar una reunión para caminar con tus compañeros de trabajo, pasear a tu perro o caminar con tus amigos regularmente”, dice.

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