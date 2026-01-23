Cardio vs. HIIT: ¿cuáles son los beneficios de cada uno?

Cardio vs. HIIT: Entrena mejor para perder grasa y mejorar tu condición física
Deportes y actividad
Descubre cómo el cardio y el HIIT mejoran la salud del corazón, reducen la grasa corporal y fortalecen el rendimiento. Obtén consejos para elegir la combinación adecuada para tus objetivos y horarios.
Comparar los entrenamientos de cardio con los de HIIT es un desafío que muchas personas enfrentan al decidir cómo entrenar para perder peso, mejorar la resistencia o la condición física en general. Si bien estas formas de ejercicio elevan la frecuencia cardíaca, queman calorías y favorecen la salud cardíaca a largo plazo, ambas imponen exigencias muy diferentes al cuerpo.
El cardio tradicional se basa en un movimiento constante y sostenido para desarrollar la resistencia aeróbica, mientras que el HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad) impulsa la intensidad en ráfagas cortas seguidas de una breve recuperación. Comprender cómo funcionan el cardio y el HIIT y dónde encaja cada uno en tu programa de entrenamiento hace que sea más fácil entrenar de forma más inteligente, hacer coincidir tus entrenamientos con tus objetivos y aprovechar al máximo tu tiempo.
Conclusiones rápidas: cardio vs. HIIT
- Cardio: ejercicio aeróbico en estado estacionario realizado a una intensidad moderada durante períodos más prolongados.
- HIIT: entrenamiento de intervalos que alterna el esfuerzo casi máximo con la recuperación, confiando más en los sistemas de energía anaeróbica.
- Tiempo frente a recuperación: el HIIT es más eficiente en el tiempo, mientras que el cardio es más fácil de mantener y de recuperarse.
- El mejor enfoque: la combinación de cardio de ritmo constante y HIIT ofrece los beneficios de acondicionamiento físico más completos.
Cardio vs. HIIT: diferencias clave
Si bien tanto el cardio como el HIIT elevan el ritmo cardíaco y mejoran la condición física, se diferencian en la intensidad del esfuerzo, la duración de la sesión y los sistemas de energía que utiliza el cuerpo.
Intensidad y frecuencia cardíaca
- El cardio se suele realizar a una intensidad moderada o alta, alrededor del 50 al 80 % de tu frecuencia cardíaca máxima (FCM).
- El HIIT eleva la intensidad a niveles mucho más altos, por lo general entre el 80 % y el 95 % de la frecuencia cardíaca máxima (FCM) durante los intervalos de esfuerzo.
Estructura y duración
- El cardio suele ser de estado estable, lo que significa que te mueves a un ritmo constante durante 30 a 90 minutos.
- El HIIT utiliza el entrenamiento por intervalos, alternando períodos breves de esfuerzo muy intenso con períodos de recuperación, con una duración total que suele ser de 10 a 30 minutos.
Sistemas de energía utilizados
- El cardio es principalmente un ejercicio aeróbico, que depende del oxígeno para convertir las grasas y los carbohidratos en energía.
- El HIIT es principalmente un ejercicio anaeróbico, que depende del glucógeno muscular almacenado cuando la demanda de oxígeno excede el suministro.
Esfuerzo y esfuerzo percibido
- Por lo general, el cardio se siente como un RPE de 4 a 6, donde todavía se puede hablar con oraciones completas.
- Mientras que el HIIT a menudo alcanza un RPE de 8 a 9, donde es difícil hablar más de unas pocas palabras.
Recuperación y fatiga
- El cardio ejerce menos presión sobre el sistema nervioso y los músculos, lo que facilita la recuperación.
- El HIIT crea una mayor fatiga y requiere más tiempo de recuperación entre sesiones.
¿Cuál es la diferencia entre el HIIT y el cardio?
Cardio (cardio en estado estable)
El cardio tradicional mantiene tu frecuencia cardíaca elevada a una intensidad moderada y sostenible, por lo general entre el 50 y el 80 % de tu frecuencia cardíaca máxima (FCM). Esta forma de cardio en estado estable a menudo se realiza durante períodos más largos y suele durar entre 30 y 90 minutos.
Los ejercicios de cardio comunes incluyen:
- Ciclismo
- Trotar o correr
- Caminar
- Natación
- Entrenamiento elíptico
Durante el ejercicio aeróbico, el cuerpo usa oxígeno para descomponer las grasas y los carbohidratos y así obtener energía. Como el oxígeno está fácilmente disponible, el ácido láctico no se acumula de inmediato, lo que permite mantener la actividad durante períodos más prolongados.
HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad)
El HIIT es una forma de ejercicio anaeróbico que impulsa tu esfuerzo a aproximadamente el 80 al 95 % de tu frecuencia cardíaca máxima. A esta intensidad, el movimiento sostenido no es posible, por lo que el HIIT se realiza en intervalos cortos.
Un entrenamiento HIIT típico alterna:
- Entre 10 y 30 segundos de esfuerzo muy intenso
- Seguido de breves períodos de recuperación
- Casi cualquier movimiento cardiovascular puede convertirse en un entrenamiento HIIT, por ejemplo:
- Carreras rápidas
- Bicicleta estacionaria o bicicleta de asalto
- Remo
- Entrenamientos en circuito para todo el cuerpo (flexiones, sentadillas, abdominales de bicicleta)
Debido a que el HIIT se realiza en un estado limitado de oxígeno, el cuerpo depende de la glucólisis, que descompone el glucógeno muscular para producir ATP. Este proceso crea ácido láctico, que contribuye a la quemadura y fatiga muscular y obliga al descanso.
El efecto de posquemado (EPOC)
El HIIT crea un gran déficit de oxígeno, conocido como exceso de consumo de oxígeno postejercicio (EPOC). Este “efecto de poscombustión” significa:
- La demanda de oxígeno se mantiene elevada después del entrenamiento
- La tasa metabólica se mantiene más alta durante la recuperación.
- La quema total de calorías se extiende más allá de la sesión en sí
Esta es una de las razones por las que el debate sobre HIIT vs. cardio para perder peso surge con tanta frecuencia.
¿Cuáles son los beneficios del cardio en estado estable?
Apto para la mayoría de las personas
El cardio en estado estable tiene un menor impacto y es más fácil de regular, lo que lo hace accesible para principiantes y sostenible para el entrenamiento a largo plazo.
Reducen el estrés
Se ha relacionado el ejercicio aeróbico moderado con niveles más bajos de cortisol y un mejor estado de ánimo, lo que ayuda a regular el estrés y favorece el bienestar mental.
Aumenta la salud del corazón
El cardio se asocia estrechamente con la mejora de los marcadores cardiovasculares, entre ellos:
- Reducción de la presión arterial
- Mejora de la relación entre el colesterol LDL y el HDL
- Reducción del riesgo de accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas
¿Cuáles son los beneficios del HIIT?
Eficiente
El HIIT ofrece resultados en menos tiempo. Algunos protocolos, como Tabata, duran solo cuatro minutos.
Estructura clásica de Tabata:
- 20 segundos de esfuerzo total
- 10 segundos de descanso
- 8 rondas en total
Una revisión de 2019 del entrenamiento Tabata informó mejoras en el VO₂ máximo y la capacidad anaeróbica, lo que demostró que los intervalos cortos y de alta intensidad pueden generar ganancias de aptitud aeróbica comparables a los entrenamientos de resistencia más prolongados.
Puede acelerar la pérdida de peso
Las investigaciones muestran que el HIIT puede reducir significativamente la grasa abdominal y visceral. El entrenamiento por intervalos también aumenta el gasto energético diario total debido al EPOC, lo que hace que el HIIT vs. cardio para la pérdida de grasa sea una comparación persuasiva.
Mejora el consumo de oxígeno
El HIIT mejora el VO₂ máx., la capacidad del cuerpo para utilizar el oxígeno de manera eficiente. Un VO₂ máx. más alto está relacionado con una mejor resistencia, rendimiento y salud cardiovascular.
¿Qué es mejor: cardio o HIIT?
Ninguno es universalmente mejor. Pero hacer ambas cosas ofrece beneficios significativos.
- El cardio favorece la resistencia, el control del estrés, la salud del corazón y la recuperación.
- El HIIT se destaca por la eficiencia del tiempo, las mejoras del VO₂ máx. y la pérdida de peso.
- La combinación de ambas modalidades de entrenamiento ofrece los resultados más equilibrados a largo plazo.
Cómo elegir entre cardio y HIIT
Elige en función de tus objetivos, horarios y nivel de experiencia:
- Pérdida de grasa: combina el HIIT (de 2 a 3 días por semana) con cardio en estado estable.
- Rendimiento de resistencia o carrera: enfatiza el cardio con HIIT ocasional.
- Salud cardíaca: prioriza el ejercicio aeróbico según las pautas de la AHA.
- Tiempo limitado: el HIIT ofrece un alto rendimiento en sesiones breves.
- Principiantes: comienza con cardio, luego introduce el HIIT de forma gradual.
Comprender las métricas clave de intensidad
- Frecuencia cardíaca máxima (FCM):
- Calcula 220 menos tu edad
- Zona de frecuencia cardíaca objetivo:
- Cardio: ~50 a 80 % FCM
- HIIT: ~80 a 95 % FCM
- RPE (tasa de esfuerzo percibido):
- Cardio: RPE 4 a 6 (puedes hablar, apenas sin aliento)
- HIIT: RPE 8 a 9 (difícil hablar más de una palabra)
Ejemplos de entrenamientos
Entrenamiento de cardio para principiantes de 20 minutos
- Actividad: caminatas a paso ligero
- Tiempo: 20 minutos
- Intensidad: 60 a 70 % FCM
- RPE: 5 a 6 (respiración más fuerte, aún se puede conversar)
Entrenamiento HIIT para principiantes de 20 minutos (bajo impacto)
- Calentamiento: 5 minutos de movimiento fácil
- Actividad intensa: 30 segundos de caminata rápida o ciclismo
- Descanso: 90 segundos a ritmo suave
- Repite: 8 rondas
- RPE: 7 a 8 en intervalos de actividad intensa
Orientación de seguridad
- Calentamiento antes del HIIT y enfriamiento después de cada sesión.
- Limita el HIIT a 2 o 3 días por semana.
- Deja al menos 24 a 48 horas de recuperación entre sesiones intensas.
- Si tienes factores de riesgo cardiovascular, consulta a un profesional de la salud antes de comenzar el HIIT.
Cardio vs. HIIT: preguntas frecuentes
¿El HIIT es mejor que el cardio para perder peso?
El HIIT puede quemar más calorías en menos tiempo, pero la combinación de HIIT y cardio lleva a la pérdida más sostenible de la grasa corporal.
¿Cuántos días a la semana debo hacer HIIT?
La mayoría de las personas se benefician de 2 a 3 sesiones de ejercicio HIIT por semana, con días de recuperación entre ellas.
¿Cuántos días a la semana debo hacer cardio?
La mayoría de los adultos se benefician significativamente con al menos 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada por semana. Agregar un par de sesiones de entrenamiento de fuerza o ejercicios HIIT a esta línea de base probablemente aumentará tus beneficios en términos de estado físico.
¿Pueden los principiantes hacer HIIT?
Sí, pero deben comenzar con intervalos de bajo impacto y períodos de entrenamiento más cortos.
¿El HIIT es malo para el corazón?
Para las personas sanas, los entrenamientos HIIT son seguros cuando se programan adecuadamente. Aquellas personas con afecciones cardíacas deben consultar primero a un profesional médico.