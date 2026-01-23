Cardio vs. HIIT: ¿cuáles son los beneficios de cada uno?

Cardio (cardio en estado estable)

El cardio tradicional mantiene tu frecuencia cardíaca elevada a una intensidad moderada y sostenible, por lo general entre el 50 y el 80 % de tu frecuencia cardíaca máxima (FCM). Esta forma de cardio en estado estable a menudo se realiza durante períodos más largos y suele durar entre 30 y 90 minutos.

Los ejercicios de cardio comunes incluyen:

Ciclismo

Trotar o correr

Caminar

Natación

Entrenamiento elíptico

Durante el ejercicio aeróbico, el cuerpo usa oxígeno para descomponer las grasas y los carbohidratos y así obtener energía. Como el oxígeno está fácilmente disponible, el ácido láctico no se acumula de inmediato, lo que permite mantener la actividad durante períodos más prolongados.

HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad)

El HIIT es una forma de ejercicio anaeróbico que impulsa tu esfuerzo a aproximadamente el 80 al 95 % de tu frecuencia cardíaca máxima. A esta intensidad, el movimiento sostenido no es posible, por lo que el HIIT se realiza en intervalos cortos.

Un entrenamiento HIIT típico alterna:

Entre 10 y 30 segundos de esfuerzo muy intenso

Seguido de breves períodos de recuperación

Casi cualquier movimiento cardiovascular puede convertirse en un entrenamiento HIIT, por ejemplo:

Carreras rápidas

Bicicleta estacionaria o bicicleta de asalto

Remo

Entrenamientos en circuito para todo el cuerpo (flexiones, sentadillas, abdominales de bicicleta)

Debido a que el HIIT se realiza en un estado limitado de oxígeno, el cuerpo depende de la glucólisis, que descompone el glucógeno muscular para producir ATP. Este proceso crea ácido láctico, que contribuye a la quemadura y fatiga muscular y obliga al descanso.

El efecto de posquemado (EPOC)

El HIIT crea un gran déficit de oxígeno, conocido como exceso de consumo de oxígeno postejercicio (EPOC). Este “efecto de poscombustión” significa:

La demanda de oxígeno se mantiene elevada después del entrenamiento

La tasa metabólica se mantiene más alta durante la recuperación.

La quema total de calorías se extiende más allá de la sesión en sí

Esta es una de las razones por las que el debate sobre HIIT vs. cardio para perder peso surge con tanta frecuencia.