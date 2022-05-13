Cuatro tipos de entrenamientos en colina y sus beneficios

Las sesiones en colinas son entrenamientos de running que se realizan en una pendiente. Normalmente, se realizan en una colina empinada al aire libre, pero pueden reproducirse en una cinta de correr ajustando la inclinación para la subida y la bajada. Son un tipo de cardio que puede realizarse de forma aeróbica o anaeróbica en función de la velocidad a la que se realice.



Existen varios tipos de entrenamientos en colinas, aquí te daremos una rápida introducción a cuatro de los más potentes.