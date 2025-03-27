Cómo prevenir las ampollas al correr

Miguel Cunha, podólogo, cirujano podólogo certificado y fundador de Gotham Footcare en Manhattan, afirma que las ampollas son especialmente comunes en personas que comienzan a correr, vuelven de un descanso largo o entrenan para un maratón.

"La fricción repetitiva entre el pie, el calcetín y los tenis genera calor y humedad, lo que provoca irritación de la piel y la formación de ampollas", comenta. "Los runners de maratones son especialmente propensos a las ampollas debido a la exposición prolongada a la fricción y al sudor, lo que aumenta la probabilidad de que se rompa la piel". Cuando el roce excesivo hace que las células de la piel se separen, el líquido penetra en el espacio entre las capas superior e inferior de la piel, formando la burbuja de la ampolla.

Presentamos algunas de las causas por las que salen ampollas al correr, según Cunha y Berry.