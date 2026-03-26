¿Puedes fortalecer las piernas con el running?

Según el tipo de esfuerzo, ya sea hacer sprints o una carrera larga, puedes fortalecer aún más el tipo de fibras musculares que responden al estímulo. Para más contexto, hay dos tipos principales de fibras musculares esqueléticas: las de contracción lenta (fibras musculares de tipo 1) y las de contracción rápida (fibras musculares de tipo 2). Las fibras musculares de contracción lenta son más resistentes a la fatiga y producen una fuerza baja y lenta, mientras que las fibras de contracción rápida se fatigan con más facilidad y producen una fuerza más rápida y potente.

Cuando haces una carrera larga, las fibras de contracción lenta te ayudan a mantener el ritmo a lo largo de los kilómetros. Pero cuando haces algo más rápido, como intervalos de sprint, se usan las fibras de contracción rápida. Todos los músculos de las piernas tienen una combinación de ambos tipos de fibras musculares, por lo que el programa de entrenamiento debería, idealmente, incluir carreras de resistencia y sesiones de velocidad para desarrollar fuerza y mejorar tu condición física.

"Correr a una velocidad que te desafíe somete a los músculos a un gran esfuerzo y esto les exige que se vuelvan más eficientes a la hora de producir más fuerza", afirma Ray. "En cambio, correr durante un largo periodo de tiempo requiere que los músculos se vuelvan más resistentes a la fatiga o que sean capaces de producir una fuerza determinada repetidamente". Ambos tipos de entrenamiento son esenciales para mejorar la fuerza muscular y la resistencia.

Generalmente, en un programa de correr para principiantes, el primer enfoque será el desarrollo de una fuerte resistencia. Empieza corriendo a un ritmo cómodo y de baja intensidad varios días a la semana antes de empezar con los entrenamientos de velocidad. De esta forma, tu cuerpo tendrá más probabilidades de resistir el impacto adicional y disminuirá el riesgo de lesionarte.

Después, sigue el principio de la sobrecarga progresiva: introduce gradualmente nuevos retos para fomentar el fortalecimiento continuo de los músculos. Después de todo, el cuerpo se adaptará a la carga actual, lo que significa que tu rendimiento no mejorará hasta que empieces a aumentar la intensidad, el volumen y la frecuencia de tus carreras. Mientras tanto, introducir un programa de entrenamiento de fuerza antes de incorporar carreras de ritmo controlado e intervalos puede ayudar a prevenir lesiones.