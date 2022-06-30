Cómo aumentar los bíceps

En 2014, el American Council on Exercise (ACE, por sus siglas en inglés)) compiló una lista de los mejores ejercicios de bíceps para ayudar a los entrenadores personales certificados a desarrollar programas para sus clientes. Les encargaron a científicos del ejercicio de la Universidad de Wisconsin (LaCrosse y su programa de Fisiología del Ejercicio Clínico) averiguar qué movimientos eran los más eficaces.

Probaron siete ejercicios populares, la mayoría de los cuales eran variaciones de la flexión de bíceps básica. Una flexión de bíceps básica puede hacerse de pie o sentado con una pesa en cada mano y los brazos totalmente extendidos a lo largo del cuerpo. El movimiento consiste simplemente en mantener estable la parte superior del brazo mientras se dobla la parte inferior con algún tipo de resistencia (banda de resistencia, mancuerna, barra) y se acerca el peso al hombro.

Según el ACE, estos ejercicios (por orden de eficacia) son los mejores para desarrollar los bíceps:

Flexión concentrada: desde una posición sentada, coloca el codo contra la parte interna del muslo y haz flexiones de un brazo a la vez usando una mancuerna. Flexión con cable: usa la resistencia de una máquina de cable para hacer flexiones de uno o ambos brazos a la vez. Dominadas con agarre supino: usando un agarre supino, tira del cuerpo hacia una barra de dominadas con o sin ayuda. Flexión con barra: usa una barra con discos para ponerte de pie y hacer flexiones básicas. Flexión EZ (agarre ancho): haz una flexión básica con esta barra especializada, que permite agarres especiales en ángulo para ayudarte a focalizarte en los bíceps (o tríceps, en función del ejercicio que hagas) y reducir las lesiones. Flexión EZ (agarre estrecho): usa un agarre estrecho en la barra para colocar las manos ligeramente más cerca que la anchura de tus hombros. Flexión inclinada: comienza sentándote en un banco de pesas con el torso ligeramente inclinado hacia atrás y las manos colgando por debajo del hombro (cuando están completamente extendidas) con una mancuerna en cada mano. Flexión predicadora: usa una máquina de flexión predicadora para hacer esta variación, que coloca los codos en un ángulo por debajo de los hombros.

Otros ejercicios populares de entrenamiento de bíceps que no se han estudiado son la flexión de martillo, las flexiones, las flexiones diamante y el remo inclinado con agarre invertido.