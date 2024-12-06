Siete beneficios de correr en la mañana

El running aporta una gran variedad de beneficios a la salud. Esta aseveración cuenta con unasólida base de documentación e incluye quemar calorías, mejorar la condición cardiorrespiratoria, aumentar el vigor y estimular la salud cardíaca.

¿Qué más? Tu rutina de trote también puede ayudarte a vivir más. De hecho, algunos estudios sugieren que el riesgo de sufrir una muerte prematura se reduce en los corredores entre un 25 y un 40 por ciento, y que estos viven aproximadamente tres años más que una persona que no corre.

Pero ¿alguna vez te preguntaste si existe un momento ideal para correr? Muchas personas corren después del trabajo o por la tarde porque les queda mejor ese horario. Sin embargo, si puedes correr al iniciar tu día, tendrás ciertas ventajas. Los beneficios de correr por la mañana son considerables y pueden inspirarte para amarrarte el calzado al alba y convertirlo en una rutina.