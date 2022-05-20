¿De qué manera reduce la presión arterial el ejercicio?

Monitor de presión arterial



Un proveedor de atención médica puede medir la presión arterial usando un brazalete inflable que rodea el brazo. La banda oprime el brazo para cesar el flujo sanguíneo a través de la arteria braquial. Esta opresión se disminuye lentamente, lo que permite que la sangre fluya de nuevo en el área. El dispositivo capta las vibraciones de la pared arterial para medir la presión de la sangre en las arterias y determinar si tienes presión alta o baja.



Prueba manual



Si no tienes acceso a exámenes médicos de manera regular, puedes hacerte una idea de tus niveles de presión arterial en casa. Aunque este truco doméstico no te garantizará un resultado preciso, es un buen indicador.

Coloca los dedos índice y corazón en la parte interior de la muñeca opuesta. Palpa alrededor hasta que puedas ubicar un pulso, que estará justo debajo de los pliegues de la muñeca, en dirección al pulgar. Cronometra 10 segundos y cuenta el número de pulsos que sientes. Multiplica esa cifra por seis para obtener la frecuencia cardíaca para un minuto.



Suponiendo que estás en reposo, una frecuencia cardíaca elevada está relacionada con una presión arterial alta.