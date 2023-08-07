Siete consejos para hacer running de noche con seguridad

Una desventaja de correr de noche es la posible alteración del sueño. El ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca, la adrenalina , la noradrenalina y las endorfinas, en especial durante un ejercicio largo o intenso. Aunque las endorfinas, en particular, te hacen sentir bien, estimulan el cerebro e interfieren con el proceso del sueño.

"Conciliar el sueño puede llevarte más tiempo por el alto nivel de endorfinas que te mantienen alerta", señala Rose. Aunque esto no aplica para todos. Así que monitorea cómo impacta el ejercicio nocturno tu capacidad de relajación.

El ejercicio nocturno también puede modificar los ciclos de sueño. Un metaanálisis publicado en una edición de 2021 de Sleep Medicine Reviews concluyó que el ejercicio intenso, como las carreras con ritmo o los entrenamientos de velocidad, antes de ir a dormir reducen el sueño REM, la etapa más restauradora, lo que lleva a una menor calidad de sueño. Durante un ciclo de sueño, pasas de las etapas 1 y 2 (sueño ligero) a la etapa 3 (sueño profundo) y finalmente a la etapa 4 (sueño REM). El REM abarca más o menos un cuarto del sueño total y también es la etapa donde soñamos.

Según la National Sleep Foundation, la gente que alcanza cinco o seis ciclos completos de sueño, el equivalente a dormir entre 7.5 y 9 horas por noche, tiende a estar más fresca y energizada al despertar en comparación con quienes duermen menos horas.

El sueño de calidad es básico para recuperarse del ejercicio, según los estudios, pues el sueño inadecuado fomenta la inflamación que obstruye la reparación muscular, el almacenamiento muscular de glucógeno y el rendimiento cognitivo del día siguiente (como el tiempo de reacción, el juicio y la toma de decisiones). Otros estudios indican que la privación del sueño afecta negativamente el rendimiento deportivo pues afecta los procesos vitales de recuperación muscular después de un entrenamiento.

Por supuesto, todos respondemos al ejercicio de diferente manera, algunas personas pueden dormir fácilmente después de una carrera nocturna. Pon atención en cómo correr de noche afecta tu capacidad de lograr un sueño de calidad. Si no hay una diferencia notable entre la higiene del sueño después de correr o después del día de recuperación, el running nocturno es para ti. Pero, limítate (o consulta a un médico) si notas algún cambio.

Si notas que tienes mucha energía antes de dormir o al despertar sientes que no descansaste, sal a correr más temprano de ser posible. Pero sobre todo, si tienes problemas para dormir, habla con tu doctor para encontrar una solución.

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