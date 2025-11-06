Qué usar para hacer running en tiempo frío

Que el invierno no te detenga: qué ponerse para correr cuando hace frío
Guía de compra
Aprende a vestirte en capas como un profesional con el equipo de correr para invierno con las mejores tecnologías de alto rendimiento de Nike.
Correr cuando hace frío no tiene por qué dejarte con las manos congeladas o los dientes castañeteando. Si te vistes con las capas y las tecnologías de Nike adecuadas, no existe el mal tiempo.
Aprender a vestirse en capas es la clave para correr en el clima frío del invierno sin sacrificar la comodidad. Lo ideal es usar prendas que se adapten a tu cuerpo a medida que entra en calor. Eso implica usar capas base que alejen el sudor de la piel para acelerar la evaporación, capas intermedias que mantengan el calor y capas exteriores que te protejan del viento, la lluvia y la nieve. Si lo haces bien, tu equipo te ayudará a adaptarte a los elementos y mantenerte en movimiento, sin importar la temperatura.
Ya sea que hagas carreras con ritmo antes del amanecer o que sumes kilómetros en el día más frío del año, el objetivo es el mismo: abrigarte sin pasar calor. A continuación, te explicamos cómo crear atuendos de correr en climas fríos con algunas de las mejores innovaciones de Nike en ropa de alto rendimiento.
Capa base absorbente de sudor
La capa base es tu primera defensa contra el frío. Pero en este punto no buscamos agregar calidez, sino controlar la humedad. Estas capas diseñadas para estar en contacto con la piel utilizan la tecnología Nike Dri-FIT para absorber el sudor mientras corres, lo que te ayuda a evitar el frío de la ropa mojada a bajas temperaturas.
Partes de arriba para la capa base
Desde camisetas de tirantes estilizadas hasta playeras de manga corta slim y de manga larga ceñidas, Nike ofrece una amplia variedad de prendas para la parte de arriba con las que puedes crear tu atuendo para correr en climas fríos.
Para obtener transpirabilidad con un diseño ligero, considera la camiseta de tirantes de correr Nike Fast o la camiseta de tirantes de correr Nike. Ambas son opciones sin mangas diseñadas con tecnología Nike Dri-FIT y materiales suaves y cómodos. La ceñida camiseta sin mangas Nike Pro combina la tecnología absorbente de sudor con un tejido Knit elástico y costuras planas para un ajuste al cuerpo que proporciona comodidad kilómetro tras kilómetro. Diseñada para ofrecer transpirabilidad, la camiseta de tirantes de correr Nike Swift absorbente de sudor se estrecha en la cintura para que sea fácil de combinar con otras prendas. Confeccionada con tecnología Dri-FIT, la camiseta de tirantes de trail running Nike ligera y elástica tiene costuras mínimas para ayudar a reducir el roce.
Si eres más de playeras de manga corta, busca la playera de correr Nike Stride con detalles reflejantes. Con mangas raglán diseñadas para reducir el roce en las axilas y tecnología Dri-FIT ADV para un enfriamiento avanzado, esta playera ligera te permite concentrarte en la carrera. También diseñada para ayudar a reducir el roce, la playera de correr Nike Swift combina una tela ligera absorbente de sudor con un gran panel de malla en la espalda para ofrecer transpirabilidad.
Opta por una playera de manga larga ceñida para obtener una capa base con mayor cobertura. Con mangas raglán para ayudar a reducir el roce, la playera de manga larga de correr Nike Stride está confeccionada con un tejido Knit ligero y tecnología Dri-FIT ADV para mantener la transpirabilidad. La playera de manga larga de correr Nike Swift también está diseñada para moverse suavemente sobre la piel. Está confeccionada con una tela ligera que no solo aleja el sudor de la piel, sino que también bloquea los rayos UV.
Mallas y leggings
Opta por mallas o leggings más finos y absorbentes de sudor cuando quieras usarlos como primera capa. Las mallas de correr Nike Phenom son un gran ejemplo. Colocamos una tela absorbente de sudor en la parte inferior de las piernas y trabajamos con runners para encontrar las mejores soluciones de ventilación para las zonas de mucho calor. El suave y elástico tejido French Terry hace de las mallas Nike Pro Warm una excelente opción cuando bajan las temperaturas. Combinan la tecnología Nike Dri-FIT con paneles de malla para que mantengas la frescura y transpirabilidad, sin importar cuántos kilómetros corras.
En cuanto a los leggings, los estilos como los leggings de correr Nike Swift combinan la tecnología Dri-FIT absorbente de sudor con perforaciones colocadas estratégicamente para ayudar a eliminar la humedad mientras sudas. Un diseño sin costuras a lo largo de la parte interior de las piernas ayuda a reducir el roce para que puedas llegar más lejos. Si lo que necesitas es mayor capacidad de almacenamiento, considera los leggings de trail running Nike, que tienen ocho bolsillos y tecnología absorbente de sudor.
Capa intermedia con regulación del calor
Cuando hablamos de calidez, la responsabilidad recae sobre la capa intermedia. Necesitas algo con aislamiento pero también transpirable, para no pasar calor. Desarrollamos la tecnología Nike Therma-FIT para lograr este equilibrio. Ayuda a mantener la temperatura corporal sin que sientas demasiado calor.
Partes de arriba para la capa intermedia
La sudadera de medio cierre de correr Nike con detalles reflejantes te permite abrigarte con una prenda ligera que tiene tecnología absorbente de sudor. Su suave tela cepillada mantiene el tronco abrigado, mientras que el diseño de medio cierre permite que el flujo de aire te ayude a evitar el calor excesivo. Los hilos reflejantes en las mangas la convierten en la capa intermedia perfecta para correr en la oscuridad. La sudadera de correr Nike Swift con cierre de 1/4 y detalles reflejantes cuenta con tecnología Therma-FIT ADV que regula el calor y una tela increíblemente suave para una sensación acogedora al entrenar a bajas temperaturas. El bolsillo con cremallera te permite guardar tus pertenencias de forma segura, y los orificios para los pulgares ofrecen una cobertura adicional contra el frío.
Chalecos
Calienta con chalecos diseñados para correr en invierno. El chaleco de correr reflejante Nike combina la tecnología Therma-FIT ADV con un aislamiento sintético ligero para ayudarte a mantener una temperatura corporal constante. Si lo que quieres es una cobertura repelente al agua, opta por el chaleco de correr Nike AeroLoft Down. Combina la tecnología Therma-FIT ADV, un cómodo aislamiento de plumón y una cubierta repelente al agua para ayudarte a mantener el calor y evitar la humedad en climas lluviosos.
El chaleco de correr Nike Swift combina la cómoda tecnología Therma-FIT con una cubierta repelente al agua y un aislamiento sintético ligero. Su panel posterior de tejido Knit te ofrece libertad de movimiento en cada paso, mientras que el cordón de ajuste en la cintura te permite protegerte de los vientos helados. Si buscas una prenda reflejante y abrigada, considera el chaleco de correr reflejante Nike Swift. Combina la tecnología avanzada de regulación térmica Therma-FIT ADV de Nike con un aislamiento sintético y una cubierta exterior totalmente reflejante para el calentamiento bien temprano en la mañana y tarde por la noche.
Pants, leggings o shorts
Diseñados para el invierno, los pants de correr Nike con detalles reflejantes combinan la tecnología absorbente de sudor y el tejido Woven elástico con hilos reflejantes en la parte inferior de las piernas. Quienes pasan calor al correr, incluso en climas fríos, pueden preferir los shorts de correr reflejantes Nike 2 en 1. Su diseño dos en uno equilibra la sujeción, la cobertura y la movilidad al combinar unos shorts interiores ceñidos y elásticos con otros exteriores holgados y reflejantes. La tecnología avanzada de enfriamiento y absorción del sudor de Nike Dri-FIT ADV te ayuda a mantener la transpirabilidad y comodidad.
Agrega elementos reflejantes y abrigo a tus carreras de invierno con los gruesos y cómodos leggings de correr Nike Swift con detalles reflejantes. Incorporamos la tecnología Therma-FIT ADV que regula el calor al suave tejido Knit cepillado para ofrecer aislamiento contra el viento y el clima frío. Sus tres bolsillos proporcionan mucho espacio de almacenamiento, mientras que el cordón de ajuste en la cintura te ofrece un calce seguro. Si prefieres usar shorts, considera los shorts de correr Nike Swift 2 en 1 con detalles reflejantes. Combinan unos shorts interiores elásticos absorbentes de sudor con unos exteriores holgados para una cobertura óptima en cada paso.
Capa exterior resistente a la intemperie
El invierno trae todo tipo de condiciones climáticas: fuertes nevadas, vientos huracanados, lluvia helada y temperaturas bajo cero. Eso significa que tu capa exterior debe estar pensada para protegerte y ofrecerte cobertura con la tecnología Nike Storm-FIT o la tecnología Repel repelente al agua. Una buena chamarra puede marcar la diferencia entre tener que dejar de correr y poder terminar la carrera con fuerza.
Ligera y equipada con tecnología, la chamarra de correr Nike AeroSwift ayuda a bloquear el viento y el agua gracias a la tecnología Storm-FIT. Además, la innovadora tecnología Aerogami de Nike crea un flujo de aire cuando más lo necesitas al abrir pequeñas rejillas de ventilación aladas cuando sudas para refrescarte. Estas dos tecnologías se combinan para convertir esta chamarra en una capa transpirable y resistente a la intemperie.
Diseñada para que puedas abrigarte sin agregar volumen, la chamarra de correr Nike AeroLoft combina nuestra avanzada tecnología Therma-FIT con aislamiento de plumón para ayudarte a mantener la calidez en climas fríos. Su acabado repelente al agua te ayuda a mantener fuera la humedad cuando corres bajo una lluvia ligera. El gorro plegable te ofrece cobertura adicional cuando la necesitas y se guarda fácilmente en el cuello cuando no la necesitas. Para mujer, la chamarra de correr Nike Swift combina la tecnología Therma-FIT con una cubierta repelente al agua para brindarte una calidez ligera en condiciones húmedas.
Si las chamarras plegables son más de tu estilo, considera esta chamarra de correr Nike Stride, ligera y repelente al agua. Se pliega en un bolsillo lateral para un almacenamiento conveniente sobre la marcha. Su suave tela de nylon también bloquea los rayos UV, lo que te ayuda a hacer frente a cualquier tipo de clima. La chamarra para correr Nike Swift también se puede guardar en su bolsillo lateral para transportarla y guardarla fácilmente. Está diseñada para correr bajo la lluvia gracias a la tecnología Repel de Nike, que repele el agua.
Calcetines cómodos y acolchados
No subestimes el poder que puede tener un buen par de calcetines acolchados. Cuando corres en climas fríos, tus pies necesitan calor. Pero también necesitan transpirabilidad, amortiguación estratégica y poder de absorción del sudor para ayudar a prevenir las ampollas. Con múltiples siluetas, telas y pesos disponibles, los calcetines de la colección Nike Running te ayudan a mantenerte en movimiento, kilómetro tras kilómetro. La gerente de producto de Nike, Liza Wolfe, los describe como "los calcetines para correr con mejor rendimiento que hemos ofrecido hasta la fecha, creados a partir de dos años de investigación, desarrollo y conocimientos directos de la comunidad de corredores".
Calcetas de lana ligeras Nike Running
Ideales para las condiciones invernales, combinan una confección ligera con la tecnología de absorción del sudor de Nike y cómodos hilos de lana que ofrecen calidez sin renunciar a la transpirabilidad. Todos los modelos (largos, largos micro e invisibles) están diseñados para ayudar a reducir las ampollas al tiempo que ofrecen sujeción en zonas clave como el puente del pie y el talón de Aquiles.
Calcetas de densidad media Nike Running
Diseñados tanto para correr en climas fríos como para el día a día, estos versátiles calcetines aportan comodidad gracias a la tecnología que capilariza el sudor y a la microamortiguación colocada estratégicamente en el talón y la puntera. El diseño asimétrico sujeta el puente del pie y la tecnología de bloqueo del talón Nike ayuda a proporcionar un ajuste seguro.
Accesorios cálidos y cómodos
El torso y los pies ya están cubiertos, pero ¿qué pasa con las orejas, el cuello, la cabeza y las manos? Completa tus atuendos de running para invierno con una cinta para el pelo, una braga, una gorra o unos guantes.
Guantes
Con la tecnología Nike Therma-FIT, que regula el calor, los guantes de running de densidad media Nike Pacer son un básico para correr en climas fríos. La tela absorbente de sudor en el puño te ayuda a mantener a raya la transpiración. Además, los dedos compatibles con pantallas táctiles te permiten consultar tus estadísticas en la Nike Run Club App sin tener que bajar el ritmo.
Gorro, gorra o banda para la cabeza
Incorpora una gorra a tu outfit para combatir el frío y evita que el calor se escape por la cabeza. Si quieres disfrutar de una comodidad absoluta, opta por el gorro de running con doblez Nike Peak, que está confeccionado con un tejido suave y elástico y cuenta con la tecnología Nike Dri-FIT para mantener la calidez y la transpirabilidad. Su diseño sin estructura es ideal para guardarlo fácilmente en un bolsillo si entras en calor a mitad de la sesión de running. Si buscas una prenda que absorba el sudor y cuente detalles con diseño reflejante, apuesta por esta gorra Nike Fly. Su tela transpirable y elástica utiliza la tecnología avanzada de absorción del sudor Nike para mantener la frescura. Si solo quieres abrigarte en la zona de las orejas, elige la banda para la cabeza Nike Strike Elite, que está confeccionada con un suave tejido Fleece y tiene un diseño ancho que cubre las orejas.
Banda para el cuello
Abrígate bien sin añadir peso con la banda para el cuello Nike. Este protector de cuello que absorbe el sudor se puede llevar de muchas formas y ayuda a mantener el calor alrededor del cuello, la parte inferior de la cara e incluso las orejas sin que te empapes de sudor. Póntela por encima de la nariz para cubrirte más, llévala arrugada alrededor del cuello o póntela como un pañuelo para cubrirte las orejas y la cabeza.
Mangas
¿Quieres cubrirte un poco más sin tener que ponerte una capa de manga larga? El diseño de doble punto de las mangas de compresión Nike Zoned se adapta a las zonas del cuerpo donde se acumula el calor para proporcionar una calidez transpirable y una sujeción concentrada gracias a la tecnología de absorción de sudor Nike y al diseño sin costuras.
Calzado de correr para invierno
Aunque los tenis son importantes durante todo el año, lo son aún más cuando sales a correr en condiciones de frío y humedad. Para moverte por carreteras resbaladizas y senderos mojados, necesitas unos tenis de running que ofrezcan tracción y protección impermeable.
Echa un vistazo a nuestra guía de los mejores tenis de running Nike para combatir el frío.