Qué usar para hacer running en tiempo frío

Desde camisetas de tirantes estilizadas hasta playeras de manga corta slim y de manga larga ceñidas, Nike ofrece una amplia variedad de prendas para la parte de arriba con las que puedes crear tu atuendo para correr en climas fríos.

Para obtener transpirabilidad con un diseño ligero, considera la camiseta de tirantes de correr Nike Fast o la camiseta de tirantes de correr Nike. Ambas son opciones sin mangas diseñadas con tecnología Nike Dri-FIT y materiales suaves y cómodos. La ceñida camiseta sin mangas Nike Pro combina la tecnología absorbente de sudor con un tejido Knit elástico y costuras planas para un ajuste al cuerpo que proporciona comodidad kilómetro tras kilómetro. Diseñada para ofrecer transpirabilidad, la camiseta de tirantes de correr Nike Swift absorbente de sudor se estrecha en la cintura para que sea fácil de combinar con otras prendas. Confeccionada con tecnología Dri-FIT, la camiseta de tirantes de trail running Nike ligera y elástica tiene costuras mínimas para ayudar a reducir el roce.

Si eres más de playeras de manga corta, busca la playera de correr Nike Stride con detalles reflejantes. Con mangas raglán diseñadas para reducir el roce en las axilas y tecnología Dri-FIT ADV para un enfriamiento avanzado, esta playera ligera te permite concentrarte en la carrera. También diseñada para ayudar a reducir el roce, la playera de correr Nike Swift combina una tela ligera absorbente de sudor con un gran panel de malla en la espalda para ofrecer transpirabilidad.

Opta por una playera de manga larga ceñida para obtener una capa base con mayor cobertura. Con mangas raglán para ayudar a reducir el roce, la playera de manga larga de correr Nike Stride está confeccionada con un tejido Knit ligero y tecnología Dri-FIT ADV para mantener la transpirabilidad. La playera de manga larga de correr Nike Swift también está diseñada para moverse suavemente sobre la piel. Está confeccionada con una tela ligera que no solo aleja el sudor de la piel, sino que también bloquea los rayos UV.