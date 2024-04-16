3 entrenamientos de pista que mejorarán tu velocidad

Realizar carreras aeróbicas largas y constantes, es decir, carreras a un ritmo en el que se puede mantener cómodamente una conversación, es esencial para mejorar la resistencia aeróbica. No obstante, realizar entrenamientos cortos y más desafiantes es igual de importante.

El entrenamiento de velocidad es un tipo de entrenamiento de fuerza. Correr con un ritmo rápido en intervalos cortos (por ejemplo, sprints y entrenamientos con ritmo) es un tipo de ejercicio anaeróbico que activa las fibras musculares de contracción rápida y ayuda a generar ráfagas cortas de energía. El entrenamiento anaeróbico aprovecha la capacidad del cuerpo para descomponer carbohidratos al haber ausencia de oxígeno.

Mejorar tu capacidad anaeróbica aumenta el umbral de fatiga de tus músculos, por lo que los entrenamientos de pista o de velocidad son una excelente forma de ganar fuerza.

Como los entrenamientos de pista consisten en carreras cortas e intensas, después de cada intervalo sigue un periodo de descanso generoso para permitir una amplia recuperación antes del siguiente intervalo. Tomar este descanso, te ayuda a mantener un esfuerzo constante durante todo el entrenamiento. En muchos aspectos, el entrenamiento de velocidad es como el entrenamiento de HIIT, ya que se divide en intervalos de ejercicio de intensidad y descansos.