Lo que necesitas saber sobre correr en caminadora y en exteriores

"Las caminadoras son una gran herramienta en el repertorio para correr", expresó Jeffers. Agregó que los beneficios clave de correr en una caminadora incluyen que, con frecuencia, se ubican en una habitación climatizada y permiten determinar y acceder a variables que podrían no estar disponibles fácilmente en el exterior, como el control de velocidad y el ajuste de la inclinación.

Además, la cinta de la caminadora brinda cierto nivel de amortiguación que el suelo no, lo que puede ayudar a conservar la salud de los huesos y las articulaciones con el paso del tiempo. También puedes caminar en una caminadora como parte de la recuperación activa.

Correr en una caminadora podría ser más cómodo para las articulaciones, ya que la superficie generalmente es plana y uniforme, y la estructura de la cinta disminuye el impacto en relación con el exterior, comentó Jou. Más específicamente, correr en una caminadora ofrece una ventaja si te estás recuperando de lesiones, o si tienes una disfunción o dolor en las articulaciones, agregó.

En caso de que tengas enfermedades cardiovasculares, problemas de equilibrio, vértigo o mareos, o si te estás recuperando de una cirugía de la parte inferior del cuerpo, consulta a un profesional de la salud para que te oriente con respecto a si correr en una caminadora es la mejor opción para ti, indicó Jou.

Correr en una caminadora se considera una actividad de bajo impacto, pero hay factores individuales, como usar unos tenis con el ajuste incorrecto, problemas de salud preexistentes y tu mecánica para correr, entre otros, que pueden influir en la probabilidad de una lesión, dijo Jou.

La rodilla del runner, el estrés tibial, las fracturas por sobrecarga, la tendinitis aquilea, la fascitis plantar y los desequilibrios musculares se pueden exacerbar por la naturaleza repetitiva y la baja variabilidad del terreno en una caminadora en comparación con correr en pavimento, manifestó Jou.

Además, los entrenamientos de correr en una caminadora pueden ayudar a nuevos runners, ya que se puede personalizar la inclinación y la velocidad, controlar el ritmo y la intensidad del entrenamiento que, en parte, hace que sea más fácil mantener una velocidad constante, o practicar entrenamientos por intervalos, expresó Jou. Sin mencionar que el entrenamiento en un ambiente controlado permite dedicar la energía al entrenamiento, sin enfocarse en factores externos impredecibles, como el clima. Esto, en teoría, puede producir entrenamientos más exitosos, añadió Jou.

Sin embargo, debido a la superficie plana y uniforme de la cinta, correr en una caminadora podría no desafiar ciertos grupos musculares con la misma eficacia que correr en el exterior. Lo lineal y estable de correr en una caminadora podría evitar que tengas la preparación necesaria para afrontar las diferencias en el terreno al aire libre. Antes de correr afuera, presta atención a la textura del camino, las pendientes y declives y las variaciones de temperatura.

Debido a las variaciones del terreno al aire libre y las pendientes en el pavimento, los tobillos y los estabilizadores de los pies, incluidos los tibiales anteriores (la parte frontal de las espinillas), los músculos de la pantorrilla y los abductores y aductores de la cadera se usarán de forma distinta que al correr en la caminadora.

"Correr en la caminadora puede ser un buen punto de partida para runners, pero correr al aire libre involucra un rango más amplio de músculos, particularmente de las piernas, mientras navegas por terrenos desiguales y pendientes variadas", expuso Jou.

Además, las personas que corren exclusivamente en la caminadora pueden tener un menor desarrollo de los isquiotibiales, los glúteos, las pantorrillas, los estabilizadores de la cadera y los aductores y abductores (los músculos responsables del movimiento de las piernas hacia adentro y hacia afuera de forma lateral), como consecuencia de la homogeneidad de la superficie de la cinta, de acuerdo con Jeffers.

Es importante destacar que existen ciertos factores asociados con correr en una caminadora, como tensión de los flexores de cadera por el movimiento repetitivo hacia delante, debilidad de los glúteos y disminución en la activación del tronco por la falta de variedad y demanda de equilibrio y estabilización, que pueden contribuir a desequilibrios musculares, como el síndrome cruzado inferior, o empeorarlos, manifestó Jou.

Para hacer que el nivel de esfuerzo al correr en la caminadora sea comparable con las exigencias de correr al aire libre, considera aumentar la inclinación a 1.0, indicó Jason Machowsky, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, especialista en nutrición y fisiólogo del ejercicio.