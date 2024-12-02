¿Por qué se entumecen los pies al correr? Los expertos lo explican

La forma en que corres puede estar provocándote malestares en los pies, aunque el problema esté en la parte superior del cuerpo, advierte Weiser. La tensión en los hombros y el pecho, o separar demasiado los brazos de los lados, puede alterar la forma de correr e impedir que la sangre llegue correctamente a la parte inferior del cuerpo.

"Es importante relajar la parte superior del cuerpo cuando se corre y tener los brazos cerca de los lados, porque si el cuerpo está rígido o se aprietan las manos, estarás aplicando energía en el hombro y las manos", afirma. "Aplicar energía consume más oxígeno, y se necesitará de más sangre para suministrar el oxígeno necesario a los músculos y tejidos. Eso puede causar hormigueo y, a la larga, entumecimiento".

El patrón de pisada es otro factor para tener en cuenta, agrega Mack. Si caes con más fuerza en determinadas zonas del pie, como el talón, y es algo que haces durante distancias largas, ejerces presión sobre los mismos nervios una y otra vez, explica. Esto puede provocar inflamación y entumecimiento. Un estudio que analizaba el contacto del pie con el suelo con el talón por delante (lo que se denomina "zancada demasiado larga") halló que esto pone los pies en contacto con el suelo durante demasiado tiempo, lo que puede ejercer más presión sobre los nervios del pie.

Según Vivek Babaria, médico osteópata, especialista en medicina deportiva y de la columna vertebral, esto puede ocurrir en mayor medida si solo se corre sobre el mismo tipo de superficie, como el asfalto.

"Agregar una mayor variedad al terreno por el que corres es beneficioso en muchos sentidos, incluida la salud del pie", señala. Por ejemplo, las articulaciones y los ligamentos necesitan adaptarse cuando se corre sobre una superficie como la gravilla, un sendero o el pasto.

"Eso es bueno, porque hace que se utilicen músculos diferentes para la estabilidad y el apoyo, y ayuda a prevenir las lesiones por el uso excesivo, que se producen cuando se utilizan siempre los mismos músculos de forma repetida", explica.